Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nobody Sausage (NOBODY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nobody Sausage (NOBODY) Informacije Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Službena web stranica: https://nobodysausage.club/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Kupi NOBODY odmah!

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nobody Sausage (NOBODY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 68.91M $ 68.91M $ 68.91M Ukupna količina: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M Količina u optjecaju: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 68.91M $ 68.91M $ 68.91M Povijesni maksimum: $ 0.092401 $ 0.092401 $ 0.092401 Povijesni minimum: $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 Trenutna cijena: $ 0.07362 $ 0.07362 $ 0.07362 Saznajte više o cijeni Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nobody Sausage (NOBODY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOBODY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOBODY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOBODY tokena, istražite NOBODY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NOBODY Jeste li zainteresirani za dodavanje Nobody Sausage (NOBODY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NOBODY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NOBODY na MEXC-u odmah!

Nobody Sausage (NOBODY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOBODY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOBODY povijest cijena odmah!

NOBODY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOBODY? Naša NOBODY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOBODY predviđanje cijene tokena odmah!

