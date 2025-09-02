Više o NOBODY

Nobody Sausage Logotip

Nobody Sausage Cijena(NOBODY)

1 NOBODY u USD cijena uživo:

$0.051579
$0.051579$0.051579
-11.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nobody Sausage (NOBODY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:08 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495
24-satna najniža cijena
$ 0.059524
$ 0.059524$ 0.059524
24-satna najviša cijena

$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495

$ 0.059524
$ 0.059524$ 0.059524

$ 0.09041828593417706
$ 0.09041828593417706$ 0.09041828593417706

$ 0.003144063138629749
$ 0.003144063138629749$ 0.003144063138629749

-0.84%

-11.70%

-23.87%

-23.87%

Nobody Sausage (NOBODY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.051578. Tijekom protekla 24 sata, NOBODYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0495 i najviše cijene $ 0.059524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOBODY je $ 0.09041828593417706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003144063138629749.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOBODY se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -11.70% u posljednjih 24 sata i -23.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nobody Sausage (NOBODY)

No.566

$ 48.28M
$ 48.28M$ 48.28M

$ 344.12K
$ 344.12K$ 344.12K

$ 48.28M
$ 48.28M$ 48.28M

936.07M
936.07M 936.07M

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nobody Sausage je $ 48.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 344.12K. Količina u optjecaju NOBODY je 936.07M, s ukupnom količinom od 936066323.77. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.28M.

Nobody Sausage (NOBODY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nobody Sausage za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00683436-11.70%
30 dana$ +0.026135+102.71%
60 dana$ +0.011713+29.38%
90 dana$ +0.019423+60.40%
Nobody Sausage promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NOBODY od $ -0.00683436 (-11.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nobody Sausage 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.026135 (+102.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nobody Sausage 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NOBODY od $ +0.011713 (+29.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nobody Sausage 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.019423 (+60.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nobody Sausage (NOBODY)?

Pogledajte Nobody Sausage stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Nobody Sausage dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nobody Sausage ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NOBODY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nobody Sausage na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nobody Sausage učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nobody Sausage Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nobody Sausage (NOBODY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nobody Sausage (NOBODY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nobody Sausage.

Provjerite Nobody Sausage predviđanje cijene sada!

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nobody Sausage (NOBODY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOBODY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nobody Sausage (NOBODY)

Tražiš kako kupiti Nobody Sausage? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nobody Sausage na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NOBODY u lokalnim valutama

1 Nobody Sausage(NOBODY) u VND
1,357.27507
1 Nobody Sausage(NOBODY) u AUD
A$0.07839856
1 Nobody Sausage(NOBODY) u GBP
0.03765194
1 Nobody Sausage(NOBODY) u EUR
0.0438413
1 Nobody Sausage(NOBODY) u USD
$0.051578
1 Nobody Sausage(NOBODY) u MYR
RM0.21765916
1 Nobody Sausage(NOBODY) u TRY
2.12191892
1 Nobody Sausage(NOBODY) u JPY
¥7.581966
1 Nobody Sausage(NOBODY) u ARS
ARS$71.04405298
1 Nobody Sausage(NOBODY) u RUB
4.15512368
1 Nobody Sausage(NOBODY) u INR
4.5414429
1 Nobody Sausage(NOBODY) u IDR
Rp845.54084832
1 Nobody Sausage(NOBODY) u KRW
71.9358366
1 Nobody Sausage(NOBODY) u PHP
2.94665114
1 Nobody Sausage(NOBODY) u EGP
￡E.2.50256456
1 Nobody Sausage(NOBODY) u BRL
R$0.28006854
1 Nobody Sausage(NOBODY) u CAD
C$0.07066186
1 Nobody Sausage(NOBODY) u BDT
6.26827434
1 Nobody Sausage(NOBODY) u NGN
78.98603342
1 Nobody Sausage(NOBODY) u COP
$207.14034268
1 Nobody Sausage(NOBODY) u ZAR
R.0.9077728
1 Nobody Sausage(NOBODY) u UAH
2.13687654
1 Nobody Sausage(NOBODY) u VES
Bs7.530388
1 Nobody Sausage(NOBODY) u CLP
$49.927504
1 Nobody Sausage(NOBODY) u PKR
Rs14.63577328
1 Nobody Sausage(NOBODY) u KZT
27.80466824
1 Nobody Sausage(NOBODY) u THB
฿1.66648518
1 Nobody Sausage(NOBODY) u TWD
NT$1.58034992
1 Nobody Sausage(NOBODY) u AED
د.إ0.18929126
1 Nobody Sausage(NOBODY) u CHF
Fr0.0412624
1 Nobody Sausage(NOBODY) u HKD
HK$0.40179262
1 Nobody Sausage(NOBODY) u AMD
֏19.71620628
1 Nobody Sausage(NOBODY) u MAD
.د.م0.46317044
1 Nobody Sausage(NOBODY) u MXN
$0.9619297
1 Nobody Sausage(NOBODY) u SAR
ريال0.1934175
1 Nobody Sausage(NOBODY) u PLN
0.18774392
1 Nobody Sausage(NOBODY) u RON
лв0.22333274
1 Nobody Sausage(NOBODY) u SEK
kr0.48431742
1 Nobody Sausage(NOBODY) u BGN
лв0.08561948
1 Nobody Sausage(NOBODY) u HUF
Ft17.4127328
1 Nobody Sausage(NOBODY) u CZK
1.07591708
1 Nobody Sausage(NOBODY) u KWD
د.ك0.01573129
1 Nobody Sausage(NOBODY) u ILS
0.1727863
1 Nobody Sausage(NOBODY) u AOA
Kz47.01695746
1 Nobody Sausage(NOBODY) u BHD
.د.ب0.019444906
1 Nobody Sausage(NOBODY) u BMD
$0.051578
1 Nobody Sausage(NOBODY) u DKK
kr0.32855186
1 Nobody Sausage(NOBODY) u HNL
L1.3513436
1 Nobody Sausage(NOBODY) u MUR
2.3622724
1 Nobody Sausage(NOBODY) u NAD
$0.90725702
1 Nobody Sausage(NOBODY) u NOK
kr0.51526422
1 Nobody Sausage(NOBODY) u NZD
$0.08716682
1 Nobody Sausage(NOBODY) u PAB
B/.0.051578
1 Nobody Sausage(NOBODY) u PGK
K0.21817494
1 Nobody Sausage(NOBODY) u QAR
ر.ق0.18774392
1 Nobody Sausage(NOBODY) u RSD
дин.5.16398936

Nobody Sausage Resurs

Za dublje razumijevanje Nobody Sausage, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Nobody Sausage web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nobody Sausage

Koliko Nobody Sausage (NOBODY) vrijedi danas?
Cijena NOBODY uživo u USD je 0.051578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOBODY u USD?
Trenutačna cijena NOBODY u USD je $ 0.051578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nobody Sausage?
Tržišna kapitalizacija za NOBODY je $ 48.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOBODY?
Količina u optjecaju za NOBODY je 936.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOBODY?
NOBODY je postigao ATH cijenu od 0.09041828593417706 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOBODY?
NOBODY je vidio ATL cijenu od 0.003144063138629749 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOBODY?
24-satni obujam trgovanja za NOBODY je $ 344.12K USD.
Hoće li NOBODY još narasti ove godine?
NOBODY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOBODY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:08 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NOBODY u USD kalkulator

Iznos

NOBODY
NOBODY
USD
USD

1 NOBODY = 0.051578 USD

Trgujte NOBODY

NOBODYUSDT
$0.051579
$0.051579$0.051579
-11.69%

