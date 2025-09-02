Nobody Sausage (NOBODY) Informacije o cijeni (USD)
Nobody Sausage (NOBODY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.051578. Tijekom protekla 24 sata, NOBODYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0495 i najviše cijene $ 0.059524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOBODY je $ 0.09041828593417706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003144063138629749.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOBODY se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -11.70% u posljednjih 24 sata i -23.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nobody Sausage (NOBODY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nobody Sausage je $ 48.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 344.12K. Količina u optjecaju NOBODY je 936.07M, s ukupnom količinom od 936066323.77. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.28M.
Nobody Sausage (NOBODY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nobody Sausage za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Nobody Sausage promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NOBODY od $ -0.00683436 (-11.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nobody Sausage 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.026135 (+102.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nobody Sausage 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NOBODY od $ +0.011713 (+29.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nobody Sausage 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.019423 (+60.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.
Nobody Sausage dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nobody Sausage ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NOBODY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Nobody Sausage na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nobody Sausage učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Nobody Sausage Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Nobody Sausage (NOBODY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOBODY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.