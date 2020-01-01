NetMind (NMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NetMind (NMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NetMind (NMT) Informacije Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Službena web stranica: https://power.netmind.ai Bijela knjiga: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Kupi NMT odmah!

NetMind (NMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NetMind (NMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M Ukupna količina: $ 143.97M $ 143.97M $ 143.97M Količina u optjecaju: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.90M $ 54.90M $ 54.90M Povijesni maksimum: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Povijesni minimum: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Trenutna cijena: $ 0.372 $ 0.372 $ 0.372 Saznajte više o cijeni NetMind (NMT)

NetMind (NMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NetMind (NMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NMT tokena, istražite NMT cijenu tokena uživo!

