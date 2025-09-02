Više o NMT

NMT Informacije o cijeni

NMT Bijela knjiga

NMT Službena web stranica

NMT Tokenomija

NMT Prognoza cijena

NMT Povijest

Vodič za kupnju NMT

Konverter NMT u fiducijarnu valutu

NMT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NetMind Logotip

NetMind Cijena(NMT)

1 NMT u USD cijena uživo:

$0.351
$0.351$0.351
+0.28%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NetMind (NMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:17:40 (UTC+8)

NetMind (NMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.34
$ 0.34$ 0.34
24-satna najniža cijena
$ 0.37
$ 0.37$ 0.37
24-satna najviša cijena

$ 0.34
$ 0.34$ 0.34

$ 0.37
$ 0.37$ 0.37

$ 16.059792486345472
$ 16.059792486345472$ 16.059792486345472

$ 0.010377713935542331
$ 0.010377713935542331$ 0.010377713935542331

0.00%

+0.28%

-9.54%

-9.54%

NetMind (NMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.351. Tijekom protekla 24 sata, NMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.34 i najviše cijene $ 0.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NMT je $ 16.059792486345472, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010377713935542331.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NMT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -9.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NetMind (NMT)

No.1070

$ 11.74M
$ 11.74M$ 11.74M

$ 133.05K
$ 133.05K$ 133.05K

$ 51.80M
$ 51.80M$ 51.80M

33.45M
33.45M 33.45M

147,571,163
147,571,163 147,571,163

143,974,711.2
143,974,711.2 143,974,711.2

22.66%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NetMind je $ 11.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 133.05K. Količina u optjecaju NMT je 33.45M, s ukupnom količinom od 143974711.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.80M.

NetMind (NMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NetMind za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00098+0.28%
30 dana$ -0.029-7.64%
60 dana$ -0.171-32.76%
90 dana$ -0.31-46.90%
NetMind promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NMT od $ +0.00098 (+0.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NetMind 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.029 (-7.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NetMind 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NMT od $ -0.171 (-32.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NetMind 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.31 (-46.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NetMind (NMT)?

Pogledajte NetMind stranicu Povijest cijena sada.

Što je NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NetMind ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NetMind na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NetMind učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NetMind Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NetMind (NMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NetMind (NMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NetMind.

Provjerite NetMind predviđanje cijene sada!

NetMind (NMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NetMind (NMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NetMind (NMT)

Tražiš kako kupiti NetMind? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NetMind na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NMT u lokalnim valutama

1 NetMind(NMT) u VND
9,236.565
1 NetMind(NMT) u AUD
A$0.53352
1 NetMind(NMT) u GBP
0.25623
1 NetMind(NMT) u EUR
0.29835
1 NetMind(NMT) u USD
$0.351
1 NetMind(NMT) u MYR
RM1.48122
1 NetMind(NMT) u TRY
14.43312
1 NetMind(NMT) u JPY
¥51.597
1 NetMind(NMT) u ARS
ARS$483.47091
1 NetMind(NMT) u RUB
28.28007
1 NetMind(NMT) u INR
30.88449
1 NetMind(NMT) u IDR
Rp5,754.09744
1 NetMind(NMT) u KRW
488.85525
1 NetMind(NMT) u PHP
20.04912
1 NetMind(NMT) u EGP
￡E.17.03403
1 NetMind(NMT) u BRL
R$1.90593
1 NetMind(NMT) u CAD
C$0.48087
1 NetMind(NMT) u BDT
42.65703
1 NetMind(NMT) u NGN
537.51789
1 NetMind(NMT) u COP
$1,409.63706
1 NetMind(NMT) u ZAR
R.6.1776
1 NetMind(NMT) u UAH
14.52087
1 NetMind(NMT) u VES
Bs51.246
1 NetMind(NMT) u CLP
$340.47
1 NetMind(NMT) u PKR
Rs99.45936
1 NetMind(NMT) u KZT
188.91171
1 NetMind(NMT) u THB
฿11.3373
1 NetMind(NMT) u TWD
NT$10.74762
1 NetMind(NMT) u AED
د.إ1.28817
1 NetMind(NMT) u CHF
Fr0.2808
1 NetMind(NMT) u HKD
HK$2.73429
1 NetMind(NMT) u AMD
֏134.17326
1 NetMind(NMT) u MAD
.د.م3.15198
1 NetMind(NMT) u MXN
$6.54264
1 NetMind(NMT) u SAR
ريال1.31625
1 NetMind(NMT) u PLN
1.27413
1 NetMind(NMT) u RON
лв1.51983
1 NetMind(NMT) u SEK
kr3.29589
1 NetMind(NMT) u BGN
лв0.58266
1 NetMind(NMT) u HUF
Ft118.42038
1 NetMind(NMT) u CZK
7.31835
1 NetMind(NMT) u KWD
د.ك0.107055
1 NetMind(NMT) u ILS
1.17585
1 NetMind(NMT) u AOA
Kz319.96107
1 NetMind(NMT) u BHD
.د.ب0.131976
1 NetMind(NMT) u BMD
$0.351
1 NetMind(NMT) u DKK
kr2.23587
1 NetMind(NMT) u HNL
L9.18216
1 NetMind(NMT) u MUR
16.0758
1 NetMind(NMT) u NAD
$6.16356
1 NetMind(NMT) u NOK
kr3.50649
1 NetMind(NMT) u NZD
$0.59319
1 NetMind(NMT) u PAB
B/.0.351
1 NetMind(NMT) u PGK
K1.48473
1 NetMind(NMT) u QAR
ر.ق1.27764
1 NetMind(NMT) u RSD
дин.35.11755

NetMind Resurs

Za dublje razumijevanje NetMind, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NetMind web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NetMind

Koliko NetMind (NMT) vrijedi danas?
Cijena NMT uživo u USD je 0.351 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NMT u USD?
Trenutačna cijena NMT u USD je $ 0.351. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NetMind?
Tržišna kapitalizacija za NMT je $ 11.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NMT?
Količina u optjecaju za NMT je 33.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NMT?
NMT je postigao ATH cijenu od 16.059792486345472 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NMT?
NMT je vidio ATL cijenu od 0.010377713935542331 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NMT?
24-satni obujam trgovanja za NMT je $ 133.05K USD.
Hoće li NMT još narasti ove godine?
NMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:17:40 (UTC+8)

NetMind (NMT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NMT u USD kalkulator

Iznos

NMT
NMT
USD
USD

1 NMT = 0.351 USD

Trgujte NMT

NMTUSDT
$0.351
$0.351$0.351
+0.28%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine