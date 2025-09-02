NetMind (NMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.351. Tijekom protekla 24 sata, NMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.34 i najviše cijene $ 0.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NMT je $ 16.059792486345472, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010377713935542331.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NMT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -9.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NetMind (NMT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija NetMind je $ 11.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 133.05K. Količina u optjecaju NMT je 33.45M, s ukupnom količinom od 143974711.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.80M.
NetMind (NMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NetMind za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00098
+0.28%
30 dana
$ -0.029
-7.64%
60 dana
$ -0.171
-32.76%
90 dana
$ -0.31
-46.90%
NetMind promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NMT od $ +0.00098 (+0.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NetMind 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.029 (-7.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NetMind 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NMT od $ -0.171 (-32.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NetMind 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.31 (-46.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers:
1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution.
2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs.
3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation.
4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.
NetMind dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NetMind ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o NetMind na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NetMind učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
NetMind Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti NetMind (NMT)
Tražiš kako kupiti NetMind? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NetMind na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
