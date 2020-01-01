Numeraire (NMR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Numeraire (NMR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Numeraire (NMR) Informacije Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Službena web stranica: https://numer.ai/ Bijela knjiga: https://numer.ai/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Kupi NMR odmah!

Numeraire (NMR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Numeraire (NMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 96.73M $ 96.73M $ 96.73M Ukupna količina: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Količina u optjecaju: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 141.23M $ 141.23M $ 141.23M Povijesni maksimum: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Povijesni minimum: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Trenutna cijena: $ 12.839 $ 12.839 $ 12.839 Saznajte više o cijeni Numeraire (NMR)

Numeraire (NMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Numeraire (NMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NMR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NMR tokena, istražite NMR cijenu tokena uživo!

