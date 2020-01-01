NMKR (NMKR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NMKR (NMKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NMKR (NMKR) Informacije Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Službena web stranica: https://nmkr.io/ Bijela knjiga: https://www.nmkr.io/whitepaper Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 Kupi NMKR odmah!

NMKR (NMKR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NMKR (NMKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Povijesni maksimum: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Povijesni minimum: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Trenutna cijena: $ 0.000516 $ 0.000516 $ 0.000516 Saznajte više o cijeni NMKR (NMKR)

NMKR (NMKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NMKR (NMKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NMKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NMKR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NMKR tokena, istražite NMKR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NMKR Jeste li zainteresirani za dodavanje NMKR (NMKR) u svoj portfelj?

NMKR (NMKR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NMKR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NMKR povijest cijena odmah!

NMKR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NMKR? Naša NMKR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NMKR predviđanje cijene tokena odmah!

