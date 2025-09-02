Više o NMD

NexusMind Cijena(NMD)

1 NMD u USD cijena uživo:

$3.542
-0.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NexusMind (NMD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:00 (UTC+8)

NexusMind (NMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.5242
24-satna najniža cijena
$ 3.6295
24-satna najviša cijena

$ 3.5242
$ 3.6295
$ 29.053375221755754
$ 0.9912790251157215
0.00%

-0.13%

+10.98%

+10.98%

NexusMind (NMD) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.542. Tijekom protekla 24 sata, NMDtrgovalo je između najniže cijene $ 3.5242 i najviše cijene $ 3.6295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NMD je $ 29.053375221755754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9912790251157215.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NMD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +10.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NexusMind (NMD)

No.678

$ 36.33M
$ 15.03
$ 354.20M
10.26M
100,000,000
100,000,000
10.25%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NexusMind je $ 36.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.03. Količina u optjecaju NMD je 10.26M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 354.20M.

NexusMind (NMD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NexusMind za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004611-0.13%
30 dana$ -7.1404-66.85%
60 dana$ -5.1968-59.47%
90 dana$ -4.8995-58.05%
NexusMind promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NMD od $ -0.004611 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NexusMind 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -7.1404 (-66.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NexusMind 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NMD od $ -5.1968 (-59.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NexusMind 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.8995 (-58.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NexusMind (NMD)?

Pogledajte NexusMind stranicu Povijest cijena sada.

Što je NexusMind (NMD)

NexusMind is a revolutionary decentralized social software.

NexusMind dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NexusMind ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NMD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NexusMind na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NexusMind učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NexusMind Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NexusMind (NMD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NexusMind (NMD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NexusMind.

Provjerite NexusMind predviđanje cijene sada!

NexusMind (NMD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NexusMind (NMD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NMD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NexusMind (NMD)

Tražiš kako kupiti NexusMind? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NexusMind na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NexusMind Resurs

Za dublje razumijevanje NexusMind, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NexusMind web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NexusMind

Koliko NexusMind (NMD) vrijedi danas?
Cijena NMD uživo u USD je 3.542 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NMD u USD?
Trenutačna cijena NMD u USD je $ 3.542. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NexusMind?
Tržišna kapitalizacija za NMD je $ 36.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NMD?
Količina u optjecaju za NMD je 10.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NMD?
NMD je postigao ATH cijenu od 29.053375221755754 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NMD?
NMD je vidio ATL cijenu od 0.9912790251157215 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NMD?
24-satni obujam trgovanja za NMD je $ 15.03 USD.
Hoće li NMD još narasti ove godine?
NMD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NMD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:00 (UTC+8)

NexusMind (NMD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

