New Kind of Network (NKN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u New Kind of Network (NKN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

New Kind of Network (NKN) Informacije NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Službena web stranica: https://nkn.org/ Bijela knjiga: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://nscan.io/ Kupi NKN odmah!

New Kind of Network (NKN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za New Kind of Network (NKN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M Ukupna količina: $ 791.84M $ 791.84M $ 791.84M Količina u optjecaju: $ 791.84M $ 791.84M $ 791.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.71M $ 25.71M $ 25.71M Povijesni maksimum: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Povijesni minimum: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Trenutna cijena: $ 0.02571 $ 0.02571 $ 0.02571 Saznajte više o cijeni New Kind of Network (NKN)

New Kind of Network (NKN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike New Kind of Network (NKN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NKN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NKN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NKN tokena, istražite NKN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NKN Jeste li zainteresirani za dodavanje New Kind of Network (NKN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NKN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NKN na MEXC-u odmah!

New Kind of Network (NKN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NKN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NKN povijest cijena odmah!

NKN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NKN? Naša NKN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NKN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!