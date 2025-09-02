Više o NIGELLA

NIGELLA Informacije o cijeni

NIGELLA Bijela knjiga

NIGELLA Službena web stranica

NIGELLA Tokenomija

NIGELLA Prognoza cijena

NIGELLA Povijest

Vodič za kupnju NIGELLA

Konverter NIGELLA u fiducijarnu valutu

NIGELLA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nigella Chain Logotip

Nigella Chain Cijena(NIGELLA)

1 NIGELLA u USD cijena uživo:

$0.334
$0.334$0.334
-8.74%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nigella Chain (NIGELLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:56 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
24-satna najniža cijena
$ 0.3811
$ 0.3811$ 0.3811
24-satna najviša cijena

$ 0.3
$ 0.3$ 0.3

$ 0.3811
$ 0.3811$ 0.3811

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887$ 0.0500157372473887

+3.56%

-8.74%

-25.67%

-25.67%

Nigella Chain (NIGELLA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.334. Tijekom protekla 24 sata, NIGELLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3 i najviše cijene $ 0.3811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIGELLA je $ 102.54239819984525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0500157372473887.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIGELLA se promijenio za +3.56% u posljednjih sat vremena, -8.74% u posljednjih 24 sata i -25.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nigella Chain (NIGELLA)

No.4405

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K

$ 62.80M
$ 62.80M$ 62.80M

0.00
0.00 0.00

188,017,377
188,017,377 188,017,377

NIGELLA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nigella Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.27K. Količina u optjecaju NIGELLA je 0.00, s ukupnom količinom od 188017377. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.80M.

Nigella Chain (NIGELLA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nigella Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.031987-8.74%
30 dana$ -0.0785-19.04%
60 dana$ -0.4435-57.05%
90 dana$ +0.104+45.21%
Nigella Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NIGELLA od $ -0.031987 (-8.74%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nigella Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0785 (-19.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nigella Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NIGELLA od $ -0.4435 (-57.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nigella Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.104 (+45.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nigella Chain (NIGELLA)?

Pogledajte Nigella Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nigella Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NIGELLA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nigella Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nigella Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nigella Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nigella Chain (NIGELLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nigella Chain (NIGELLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nigella Chain.

Provjerite Nigella Chain predviđanje cijene sada!

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nigella Chain (NIGELLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIGELLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nigella Chain (NIGELLA)

Tražiš kako kupiti Nigella Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nigella Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NIGELLA u lokalnim valutama

1 Nigella Chain(NIGELLA) u VND
8,789.21
1 Nigella Chain(NIGELLA) u AUD
A$0.50768
1 Nigella Chain(NIGELLA) u GBP
0.24382
1 Nigella Chain(NIGELLA) u EUR
0.2839
1 Nigella Chain(NIGELLA) u USD
$0.334
1 Nigella Chain(NIGELLA) u MYR
RM1.40948
1 Nigella Chain(NIGELLA) u TRY
13.74076
1 Nigella Chain(NIGELLA) u JPY
¥49.098
1 Nigella Chain(NIGELLA) u ARS
ARS$460.05494
1 Nigella Chain(NIGELLA) u RUB
26.91038
1 Nigella Chain(NIGELLA) u INR
29.392
1 Nigella Chain(NIGELLA) u IDR
Rp5,475.40896
1 Nigella Chain(NIGELLA) u KRW
465.8298
1 Nigella Chain(NIGELLA) u PHP
19.07808
1 Nigella Chain(NIGELLA) u EGP
￡E.16.20568
1 Nigella Chain(NIGELLA) u BRL
R$1.81362
1 Nigella Chain(NIGELLA) u CAD
C$0.45758
1 Nigella Chain(NIGELLA) u BDT
40.59102
1 Nigella Chain(NIGELLA) u NGN
511.48426
1 Nigella Chain(NIGELLA) u COP
$1,341.36404
1 Nigella Chain(NIGELLA) u ZAR
R.5.88508
1 Nigella Chain(NIGELLA) u UAH
13.81758
1 Nigella Chain(NIGELLA) u VES
Bs48.764
1 Nigella Chain(NIGELLA) u CLP
$323.98
1 Nigella Chain(NIGELLA) u PKR
Rs94.64224
1 Nigella Chain(NIGELLA) u KZT
179.76214
1 Nigella Chain(NIGELLA) u THB
฿10.79154
1 Nigella Chain(NIGELLA) u TWD
NT$10.23042
1 Nigella Chain(NIGELLA) u AED
د.إ1.22578
1 Nigella Chain(NIGELLA) u CHF
Fr0.2672
1 Nigella Chain(NIGELLA) u HKD
HK$2.60186
1 Nigella Chain(NIGELLA) u AMD
֏127.67484
1 Nigella Chain(NIGELLA) u MAD
.د.م2.99932
1 Nigella Chain(NIGELLA) u MXN
$6.2291
1 Nigella Chain(NIGELLA) u SAR
ريال1.2525
1 Nigella Chain(NIGELLA) u PLN
1.21242
1 Nigella Chain(NIGELLA) u RON
лв1.44622
1 Nigella Chain(NIGELLA) u SEK
kr3.13626
1 Nigella Chain(NIGELLA) u BGN
лв0.55778
1 Nigella Chain(NIGELLA) u HUF
Ft112.64484
1 Nigella Chain(NIGELLA) u CZK
6.96056
1 Nigella Chain(NIGELLA) u KWD
د.ك0.10187
1 Nigella Chain(NIGELLA) u ILS
1.1189
1 Nigella Chain(NIGELLA) u AOA
Kz304.46438
1 Nigella Chain(NIGELLA) u BHD
.د.ب0.125918
1 Nigella Chain(NIGELLA) u BMD
$0.334
1 Nigella Chain(NIGELLA) u DKK
kr2.12758
1 Nigella Chain(NIGELLA) u HNL
L8.73744
1 Nigella Chain(NIGELLA) u MUR
15.2972
1 Nigella Chain(NIGELLA) u NAD
$5.86504
1 Nigella Chain(NIGELLA) u NOK
kr3.33666
1 Nigella Chain(NIGELLA) u NZD
$0.56446
1 Nigella Chain(NIGELLA) u PAB
B/.0.334
1 Nigella Chain(NIGELLA) u PGK
K1.41282
1 Nigella Chain(NIGELLA) u QAR
ر.ق1.21576
1 Nigella Chain(NIGELLA) u RSD
дин.33.40668

Nigella Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Nigella Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nigella Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nigella Chain

Koliko Nigella Chain (NIGELLA) vrijedi danas?
Cijena NIGELLA uživo u USD je 0.334 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIGELLA u USD?
Trenutačna cijena NIGELLA u USD je $ 0.334. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nigella Chain?
Tržišna kapitalizacija za NIGELLA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIGELLA?
Količina u optjecaju za NIGELLA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIGELLA?
NIGELLA je postigao ATH cijenu od 102.54239819984525 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIGELLA?
NIGELLA je vidio ATL cijenu od 0.0500157372473887 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIGELLA?
24-satni obujam trgovanja za NIGELLA je $ 40.27K USD.
Hoće li NIGELLA još narasti ove godine?
NIGELLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIGELLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:56 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NIGELLA u USD kalkulator

Iznos

NIGELLA
NIGELLA
USD
USD

1 NIGELLA = 0.334 USD

Trgujte NIGELLA

NIGELLAUSDT
$0.334
$0.334$0.334
-8.74%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine