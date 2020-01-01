Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nibiru Chain (NIBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nibiru Chain (NIBI) Informacije Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Službena web stranica: https://www.nibiru.fi Istraživač blokova: https://nibiru.explorers.guru/ Kupi NIBI odmah!

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nibiru Chain (NIBI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Ukupna količina: $ 975.25M $ 975.25M $ 975.25M Količina u optjecaju: $ 775.84M $ 775.84M $ 775.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Povijesni maksimum: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Povijesni minimum: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Trenutna cijena: $ 0.009733 $ 0.009733 $ 0.009733 Saznajte više o cijeni Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nibiru Chain (NIBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIBI tokena, istražite NIBI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NIBI Jeste li zainteresirani za dodavanje Nibiru Chain (NIBI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NIBI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NIBI na MEXC-u odmah!

Nibiru Chain (NIBI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NIBI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NIBI povijest cijena odmah!

NIBI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NIBI? Naša NIBI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NIBI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!