Nibiru Chain Logotip

Nibiru Chain Cijena(NIBI)

1 NIBI u USD cijena uživo:

$0.009281
USD
Grafikon aktualnih cijena Nibiru Chain (NIBI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:01:39 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0091
24-satna najniža cijena
$ 0.009751
24-satna najviša cijena

$ 0.0091

$ 0.009751

$ 0.9738086940154845

$ 0.00835135941009936

-5.46%

Nibiru Chain (NIBI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009283. Tijekom protekla 24 sata, NIBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0091 i najviše cijene $ 0.009751, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIBI je $ 0.9738086940154845, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00835135941009936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIBI se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nibiru Chain (NIBI)

$ 7.18M
$ 249.94K
$ 13.92M
772.95M
1,500,000,000
973,967,714.329627
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nibiru Chain je $ 7.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 249.94K. Količina u optjecaju NIBI je 772.95M, s ukupnom količinom od 973967714.329627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.92M.

Nibiru Chain (NIBI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nibiru Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001759-1.85%
30 dana$ -0.001447-13.49%
60 dana$ -0.004297-31.65%
90 dana$ -0.008567-48.00%
Nibiru Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NIBI od $ -0.0001759 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nibiru Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001447 (-13.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nibiru Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NIBI od $ -0.004297 (-31.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nibiru Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008567 (-48.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nibiru Chain (NIBI)?

Pogledajte Nibiru Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nibiru Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NIBI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nibiru Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nibiru Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nibiru Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nibiru Chain (NIBI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nibiru Chain (NIBI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nibiru Chain.

Provjerite Nibiru Chain predviđanje cijene sada!

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nibiru Chain (NIBI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIBI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nibiru Chain (NIBI)

Tražiš kako kupiti Nibiru Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nibiru Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NIBI u lokalnim valutama

Nibiru Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Nibiru Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Nibiru Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nibiru Chain

Koliko Nibiru Chain (NIBI) vrijedi danas?
Cijena NIBI uživo u USD je 0.009283 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIBI u USD?
Trenutačna cijena NIBI u USD je $ 0.009283. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nibiru Chain?
Tržišna kapitalizacija za NIBI je $ 7.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIBI?
Količina u optjecaju za NIBI je 772.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIBI?
NIBI je postigao ATH cijenu od 0.9738086940154845 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIBI?
NIBI je vidio ATL cijenu od 0.00835135941009936 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIBI?
24-satni obujam trgovanja za NIBI je $ 249.94K USD.
Hoće li NIBI još narasti ove godine?
NIBI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIBI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:01:39 (UTC+8)

