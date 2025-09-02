Što je Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nibiru Chain (NIBI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIBI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Nibiru Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Nibiru Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nibiru Chain Koliko Nibiru Chain (NIBI) vrijedi danas? Cijena NIBI uživo u USD je 0.009283 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NIBI u USD? $ 0.009283 . Provjerite Trenutačna cijena NIBI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Nibiru Chain? Tržišna kapitalizacija za NIBI je $ 7.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NIBI? Količina u optjecaju za NIBI je 772.95M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIBI? NIBI je postigao ATH cijenu od 0.9738086940154845 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIBI? NIBI je vidio ATL cijenu od 0.00835135941009936 USD . Koliki je obujam trgovanja za NIBI? 24-satni obujam trgovanja za NIBI je $ 249.94K USD . Hoće li NIBI još narasti ove godine? NIBI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIBI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

