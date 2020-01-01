Gold Fever (NGL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gold Fever (NGL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gold Fever (NGL) Informacije Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Službena web stranica: https://goldfever.io/ Bijela knjiga: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Kupi NGL odmah!

Gold Fever (NGL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gold Fever (NGL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 54.89M $ 54.89M $ 54.89M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 539.56K $ 539.56K $ 539.56K Povijesni maksimum: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Povijesni minimum: $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 Trenutna cijena: $ 0.00983 $ 0.00983 $ 0.00983 Saznajte više o cijeni Gold Fever (NGL)

Gold Fever (NGL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gold Fever (NGL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NGL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NGL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NGL tokena, istražite NGL cijenu tokena uživo!

