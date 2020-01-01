Gold Fever (NGL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gold Fever (NGL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Gold Fever (NGL) Informacije

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Službena web stranica:
https://goldfever.io/
Bijela knjiga:
https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae

Gold Fever (NGL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gold Fever (NGL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 54.89M
$ 54.89M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 539.56K
$ 539.56K
Povijesni maksimum:
$ 0.3742
$ 0.3742
Povijesni minimum:
$ 0.005706921746407625
$ 0.005706921746407625
Trenutna cijena:
$ 0.00983
$ 0.00983

Gold Fever (NGL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gold Fever (NGL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NGL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NGL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NGL tokena, istražite NGL cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

