Što je Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti NGL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Gold Fever na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gold Fever učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gold Fever (NGL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gold Fever (NGL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NGL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gold Fever (NGL)

Tražiš kako kupiti Gold Fever? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gold Fever na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Gold Fever Resurs

Za dublje razumijevanje Gold Fever, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gold Fever Koliko Gold Fever (NGL) vrijedi danas? Cijena NGL uživo u USD je 0.00836 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NGL u USD? $ 0.00836 . Provjerite Trenutačna cijena NGL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Gold Fever? Tržišna kapitalizacija za NGL je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NGL? Količina u optjecaju za NGL je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NGL? NGL je postigao ATH cijenu od 10.18414851647274 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NGL? NGL je vidio ATL cijenu od 0.005706921746407625 USD . Koliki je obujam trgovanja za NGL? 24-satni obujam trgovanja za NGL je $ 0.00 USD . Hoće li NGL još narasti ove godine? NGL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NGL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

