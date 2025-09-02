Više o NGL

1 NGL u USD cijena uživo:

$0.00836
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gold Fever (NGL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:49 (UTC+8)

Gold Fever (NGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00836
24-satna najniža cijena
$ 0.00836
24-satna najviša cijena

$ 0.00836
$ 0.00836
$ 10.18414851647274
$ 0.005706921746407625
0.00%

0.00%

-4.13%

-4.13%

Gold Fever (NGL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00836. Tijekom protekla 24 sata, NGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00836 i najviše cijene $ 0.00836, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NGL je $ 10.18414851647274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005706921746407625.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NGL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gold Fever (NGL)

No.4534

$ 0.00
$ 0.00
$ 458.87K
0.00
54,889,138
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold Fever je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju NGL je 0.00, s ukupnom količinom od 54889138. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.87K.

Gold Fever (NGL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gold Fever za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00363-30.28%
60 dana$ -0.00167-16.66%
90 dana$ -0.00633-43.10%
Gold Fever promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NGL od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gold Fever 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00363 (-30.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gold Fever 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NGL od $ -0.00167 (-16.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gold Fever 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00633 (-43.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gold Fever (NGL)?

Pogledajte Gold Fever stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gold Fever ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NGL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gold Fever na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gold Fever učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gold Fever Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gold Fever (NGL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gold Fever (NGL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gold Fever.

Provjerite Gold Fever predviđanje cijene sada!

Gold Fever (NGL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gold Fever (NGL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NGL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gold Fever (NGL)

Tražiš kako kupiti Gold Fever? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gold Fever na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NGL u lokalnim valutama

1 Gold Fever(NGL) u VND
219.9934
1 Gold Fever(NGL) u AUD
A$0.0127072
1 Gold Fever(NGL) u GBP
0.0061028
1 Gold Fever(NGL) u EUR
0.007106
1 Gold Fever(NGL) u USD
$0.00836
1 Gold Fever(NGL) u MYR
RM0.0352792
1 Gold Fever(NGL) u TRY
0.3439304
1 Gold Fever(NGL) u JPY
¥1.22892
1 Gold Fever(NGL) u ARS
ARS$11.5151476
1 Gold Fever(NGL) u RUB
0.6735652
1 Gold Fever(NGL) u INR
0.73568
1 Gold Fever(NGL) u IDR
Rp137.0491584
1 Gold Fever(NGL) u KRW
11.659692
1 Gold Fever(NGL) u PHP
0.4775232
1 Gold Fever(NGL) u EGP
￡E.0.4056272
1 Gold Fever(NGL) u BRL
R$0.0453948
1 Gold Fever(NGL) u CAD
C$0.0114532
1 Gold Fever(NGL) u BDT
1.0159908
1 Gold Fever(NGL) u NGN
12.8024204
1 Gold Fever(NGL) u COP
$33.5742616
1 Gold Fever(NGL) u ZAR
R.0.1473032
1 Gold Fever(NGL) u UAH
0.3458532
1 Gold Fever(NGL) u VES
Bs1.22056
1 Gold Fever(NGL) u CLP
$8.1092
1 Gold Fever(NGL) u PKR
Rs2.3688896
1 Gold Fever(NGL) u KZT
4.4994356
1 Gold Fever(NGL) u THB
฿0.2701116
1 Gold Fever(NGL) u TWD
NT$0.2560668
1 Gold Fever(NGL) u AED
د.إ0.0306812
1 Gold Fever(NGL) u CHF
Fr0.006688
1 Gold Fever(NGL) u HKD
HK$0.0651244
1 Gold Fever(NGL) u AMD
֏3.1956936
1 Gold Fever(NGL) u MAD
.د.م0.0750728
1 Gold Fever(NGL) u MXN
$0.155914
1 Gold Fever(NGL) u SAR
ريال0.03135
1 Gold Fever(NGL) u PLN
0.0303468
1 Gold Fever(NGL) u RON
лв0.0361988
1 Gold Fever(NGL) u SEK
kr0.0785004
1 Gold Fever(NGL) u BGN
лв0.0139612
1 Gold Fever(NGL) u HUF
Ft2.8194936
1 Gold Fever(NGL) u CZK
0.1742224
1 Gold Fever(NGL) u KWD
د.ك0.0025498
1 Gold Fever(NGL) u ILS
0.028006
1 Gold Fever(NGL) u AOA
Kz7.6207252
1 Gold Fever(NGL) u BHD
.د.ب0.00315172
1 Gold Fever(NGL) u BMD
$0.00836
1 Gold Fever(NGL) u DKK
kr0.0532532
1 Gold Fever(NGL) u HNL
L0.2186976
1 Gold Fever(NGL) u MUR
0.382888
1 Gold Fever(NGL) u NAD
$0.1468016
1 Gold Fever(NGL) u NOK
kr0.0835164
1 Gold Fever(NGL) u NZD
$0.0141284
1 Gold Fever(NGL) u PAB
B/.0.00836
1 Gold Fever(NGL) u PGK
K0.0353628
1 Gold Fever(NGL) u QAR
ر.ق0.0304304
1 Gold Fever(NGL) u RSD
дин.0.8361672

Gold Fever Resurs

Za dublje razumijevanje Gold Fever, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gold Fever web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gold Fever

Koliko Gold Fever (NGL) vrijedi danas?
Cijena NGL uživo u USD je 0.00836 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NGL u USD?
Trenutačna cijena NGL u USD je $ 0.00836. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gold Fever?
Tržišna kapitalizacija za NGL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NGL?
Količina u optjecaju za NGL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NGL?
NGL je postigao ATH cijenu od 10.18414851647274 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NGL?
NGL je vidio ATL cijenu od 0.005706921746407625 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NGL?
24-satni obujam trgovanja za NGL je $ 0.00 USD.
Hoće li NGL još narasti ove godine?
NGL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NGL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gold Fever (NGL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

