Naga Coin (NGC) Informacije Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Službena web stranica: https://nagacoin.io Bijela knjiga: https://docsend.com/view/srsg4zw Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Kupi NGC odmah!

Naga Coin (NGC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Naga Coin (NGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 677.82K $ 677.82K $ 677.82K Povijesni maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Povijesni minimum: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Trenutna cijena: $ 0.0087 $ 0.0087 $ 0.0087 Saznajte više o cijeni Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Naga Coin (NGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NGC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NGC tokena, istražite NGC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NGC Jeste li zainteresirani za dodavanje Naga Coin (NGC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NGC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NGC na MEXC-u odmah!

Naga Coin (NGC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NGC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NGC povijest cijena odmah!

NGC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NGC? Naša NGC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NGC predviđanje cijene tokena odmah!

