Više o NGC

NGC Informacije o cijeni

NGC Bijela knjiga

NGC Službena web stranica

NGC Tokenomija

NGC Prognoza cijena

NGC Povijest

Vodič za kupnju NGC

Konverter NGC u fiducijarnu valutu

NGC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Naga Coin Logotip

Naga Coin Cijena(NGC)

1 NGC u USD cijena uživo:

$0.00826
$0.00826$0.00826
-0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Naga Coin (NGC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:16:58 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00731
$ 0.00731$ 0.00731
24-satna najniža cijena
$ 0.00925
$ 0.00925$ 0.00925
24-satna najviša cijena

$ 0.00731
$ 0.00731$ 0.00731

$ 0.00925
$ 0.00925$ 0.00925

$ 4.334139823913574
$ 4.334139823913574$ 4.334139823913574

$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345$ 0.006163732939945345

+2.35%

-0.24%

-2.37%

-2.37%

Naga Coin (NGC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00826. Tijekom protekla 24 sata, NGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00731 i najviše cijene $ 0.00925, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NGC je $ 4.334139823913574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006163732939945345.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NGC se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Naga Coin (NGC)

No.4822

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.78K
$ 53.78K$ 53.78K

$ 643.54K
$ 643.54K$ 643.54K

0.00
0.00 0.00

77,910,266.157691
77,910,266.157691 77,910,266.157691

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Naga Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.78K. Količina u optjecaju NGC je 0.00, s ukupnom količinom od 77910266.157691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 643.54K.

Naga Coin (NGC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Naga Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000199-0.24%
30 dana$ -0.00053-6.03%
60 dana$ -0.004-32.63%
90 dana$ -0.00666-44.64%
Naga Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NGC od $ -0.0000199 (-0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Naga Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00053 (-6.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Naga Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NGC od $ -0.004 (-32.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Naga Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00666 (-44.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Naga Coin (NGC)?

Pogledajte Naga Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Naga Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NGC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Naga Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Naga Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Naga Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Naga Coin (NGC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Naga Coin (NGC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Naga Coin.

Provjerite Naga Coin predviđanje cijene sada!

Naga Coin (NGC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Naga Coin (NGC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NGC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Naga Coin (NGC)

Tražiš kako kupiti Naga Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Naga Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NGC u lokalnim valutama

1 Naga Coin(NGC) u VND
217.3619
1 Naga Coin(NGC) u AUD
A$0.0125552
1 Naga Coin(NGC) u GBP
0.0060298
1 Naga Coin(NGC) u EUR
0.007021
1 Naga Coin(NGC) u USD
$0.00826
1 Naga Coin(NGC) u MYR
RM0.0348572
1 Naga Coin(NGC) u TRY
0.3396512
1 Naga Coin(NGC) u JPY
¥1.21422
1 Naga Coin(NGC) u ARS
ARS$11.3774066
1 Naga Coin(NGC) u RUB
0.6655082
1 Naga Coin(NGC) u INR
0.7267974
1 Naga Coin(NGC) u IDR
Rp135.4098144
1 Naga Coin(NGC) u KRW
11.504115
1 Naga Coin(NGC) u PHP
0.4718112
1 Naga Coin(NGC) u EGP
￡E.0.4008578
1 Naga Coin(NGC) u BRL
R$0.0448518
1 Naga Coin(NGC) u CAD
C$0.0113162
1 Naga Coin(NGC) u BDT
1.0038378
1 Naga Coin(NGC) u NGN
12.6492814
1 Naga Coin(NGC) u COP
$33.1726556
1 Naga Coin(NGC) u ZAR
R.0.145376
1 Naga Coin(NGC) u UAH
0.3417162
1 Naga Coin(NGC) u VES
Bs1.20596
1 Naga Coin(NGC) u CLP
$8.0122
1 Naga Coin(NGC) u PKR
Rs2.3405536
1 Naga Coin(NGC) u KZT
4.4456146
1 Naga Coin(NGC) u THB
฿0.266798
1 Naga Coin(NGC) u TWD
NT$0.2529212
1 Naga Coin(NGC) u AED
د.إ0.0303142
1 Naga Coin(NGC) u CHF
Fr0.006608
1 Naga Coin(NGC) u HKD
HK$0.0643454
1 Naga Coin(NGC) u AMD
֏3.1574676
1 Naga Coin(NGC) u MAD
.د.م0.0741748
1 Naga Coin(NGC) u MXN
$0.1539664
1 Naga Coin(NGC) u SAR
ريال0.030975
1 Naga Coin(NGC) u PLN
0.0299838
1 Naga Coin(NGC) u RON
лв0.0357658
1 Naga Coin(NGC) u SEK
kr0.0775614
1 Naga Coin(NGC) u BGN
лв0.0137116
1 Naga Coin(NGC) u HUF
Ft2.7867588
1 Naga Coin(NGC) u CZK
0.172221
1 Naga Coin(NGC) u KWD
د.ك0.0025193
1 Naga Coin(NGC) u ILS
0.027671
1 Naga Coin(NGC) u AOA
Kz7.5295682
1 Naga Coin(NGC) u BHD
.د.ب0.00310576
1 Naga Coin(NGC) u BMD
$0.00826
1 Naga Coin(NGC) u DKK
kr0.0526162
1 Naga Coin(NGC) u HNL
L0.2160816
1 Naga Coin(NGC) u MUR
0.378308
1 Naga Coin(NGC) u NAD
$0.1450456
1 Naga Coin(NGC) u NOK
kr0.0825174
1 Naga Coin(NGC) u NZD
$0.0139594
1 Naga Coin(NGC) u PAB
B/.0.00826
1 Naga Coin(NGC) u PGK
K0.0349398
1 Naga Coin(NGC) u QAR
ر.ق0.0300664
1 Naga Coin(NGC) u RSD
дин.0.826413

Naga Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Naga Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Naga Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Naga Coin

Koliko Naga Coin (NGC) vrijedi danas?
Cijena NGC uživo u USD je 0.00826 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NGC u USD?
Trenutačna cijena NGC u USD je $ 0.00826. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Naga Coin?
Tržišna kapitalizacija za NGC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NGC?
Količina u optjecaju za NGC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NGC?
NGC je postigao ATH cijenu od 4.334139823913574 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NGC?
NGC je vidio ATL cijenu od 0.006163732939945345 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NGC?
24-satni obujam trgovanja za NGC je $ 53.78K USD.
Hoće li NGC još narasti ove godine?
NGC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NGC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:16:58 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NGC u USD kalkulator

Iznos

NGC
NGC
USD
USD

1 NGC = 0.00826 USD

Trgujte NGC

NGCUSDT
$0.00826
$0.00826$0.00826
-0.24%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine