NFT Combining (NFTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFT Combining (NFTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFT Combining (NFTC) Informacije NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Službena web stranica: https://www.nftcombining.com/ Bijela knjiga: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Kupi NFTC odmah!

NFT Combining (NFTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFT Combining (NFTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.01K $ 47.01K $ 47.01K Povijesni maksimum: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00005804 $ 0.00005804 $ 0.00005804 Saznajte više o cijeni NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFT Combining (NFTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFTC tokena, istražite NFTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NFTC Jeste li zainteresirani za dodavanje NFT Combining (NFTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NFTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NFTC na MEXC-u odmah!

NFT Combining (NFTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NFTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NFTC povijest cijena odmah!

NFTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFTC? Naša NFTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFTC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!