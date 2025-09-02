Više o NFTC

NFTC Informacije o cijeni

NFTC Bijela knjiga

NFTC Službena web stranica

NFTC Tokenomija

NFTC Prognoza cijena

NFTC Povijest

Vodič za kupnju NFTC

Konverter NFTC u fiducijarnu valutu

NFTC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NFT Combining Logotip

NFT Combining Cijena(NFTC)

1 NFTC u USD cijena uživo:

$0.00005797
$0.00005797$0.00005797
+18.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NFT Combining (NFTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:42 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000036
$ 0.000036$ 0.000036
24-satna najniža cijena
$ 0.000075
$ 0.000075$ 0.000075
24-satna najviša cijena

$ 0.000036
$ 0.000036$ 0.000036

$ 0.000075
$ 0.000075$ 0.000075

--
----

--
----

-3.39%

+18.16%

-52.64%

-52.64%

NFT Combining (NFTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00005797. Tijekom protekla 24 sata, NFTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000036 i najviše cijene $ 0.000075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTC se promijenio za -3.39% u posljednjih sat vremena, +18.16% u posljednjih 24 sata i -52.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Combining (NFTC)

--
----

$ 906.56
$ 906.56$ 906.56

$ 46.96K
$ 46.96K$ 46.96K

--
----

810,000,000
810,000,000 810,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Combining je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 906.56. Količina u optjecaju NFTC je --, s ukupnom količinom od 810000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.96K.

NFT Combining (NFTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NFT Combining za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000089094+18.16%
30 dana$ -0.0000578-49.93%
60 dana$ -0.0000422-42.13%
90 dana$ -0.00023639-80.31%
NFT Combining promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NFTC od $ +0.0000089094 (+18.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NFT Combining 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000578 (-49.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NFT Combining 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NFTC od $ -0.0000422 (-42.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NFT Combining 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00023639 (-80.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NFT Combining (NFTC)?

Pogledajte NFT Combining stranicu Povijest cijena sada.

Što je NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NFT Combining ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NFTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NFT Combining na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NFT Combining učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NFT Combining Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Combining (NFTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Combining (NFTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Combining.

Provjerite NFT Combining predviđanje cijene sada!

NFT Combining (NFTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Combining (NFTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NFT Combining (NFTC)

Tražiš kako kupiti NFT Combining? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NFT Combining na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NFTC u lokalnim valutama

1 NFT Combining(NFTC) u VND
1.52548055
1 NFT Combining(NFTC) u AUD
A$0.0000881144
1 NFT Combining(NFTC) u GBP
0.0000423181
1 NFT Combining(NFTC) u EUR
0.0000492745
1 NFT Combining(NFTC) u USD
$0.00005797
1 NFT Combining(NFTC) u MYR
RM0.0002446334
1 NFT Combining(NFTC) u TRY
0.0023848858
1 NFT Combining(NFTC) u JPY
¥0.00852159
1 NFT Combining(NFTC) u ARS
ARS$0.0798484577
1 NFT Combining(NFTC) u RUB
0.0046706429
1 NFT Combining(NFTC) u INR
0.00510136
1 NFT Combining(NFTC) u IDR
Rp0.9503277168
1 NFT Combining(NFTC) u KRW
0.080850759
1 NFT Combining(NFTC) u PHP
0.0033112464
1 NFT Combining(NFTC) u EGP
￡E.0.0028127044
1 NFT Combining(NFTC) u BRL
R$0.0003147771
1 NFT Combining(NFTC) u CAD
C$0.0000794189
1 NFT Combining(NFTC) u BDT
0.0070450941
1 NFT Combining(NFTC) u NGN
0.0887746783
1 NFT Combining(NFTC) u COP
$0.2328109982
1 NFT Combining(NFTC) u ZAR
R.0.0010214314
1 NFT Combining(NFTC) u UAH
0.0023982189
1 NFT Combining(NFTC) u VES
Bs0.00846362
1 NFT Combining(NFTC) u CLP
$0.0562309
1 NFT Combining(NFTC) u PKR
Rs0.0164263792
1 NFT Combining(NFTC) u KZT
0.0312000337
1 NFT Combining(NFTC) u THB
฿0.0018730107
1 NFT Combining(NFTC) u TWD
NT$0.0017756211
1 NFT Combining(NFTC) u AED
د.إ0.0002127499
1 NFT Combining(NFTC) u CHF
Fr0.000046376
1 NFT Combining(NFTC) u HKD
HK$0.0004515863
1 NFT Combining(NFTC) u AMD
֏0.0221596122
1 NFT Combining(NFTC) u MAD
.د.م0.0005205706
1 NFT Combining(NFTC) u MXN
$0.0010811405
1 NFT Combining(NFTC) u SAR
ريال0.0002173875
1 NFT Combining(NFTC) u PLN
0.0002104311
1 NFT Combining(NFTC) u RON
лв0.0002510101
1 NFT Combining(NFTC) u SEK
kr0.0005443383
1 NFT Combining(NFTC) u BGN
лв0.0000968099
1 NFT Combining(NFTC) u HUF
Ft0.0195509622
1 NFT Combining(NFTC) u CZK
0.0012080948
1 NFT Combining(NFTC) u KWD
د.ك0.00001768085
1 NFT Combining(NFTC) u ILS
0.0001941995
1 NFT Combining(NFTC) u AOA
Kz0.0528437129
1 NFT Combining(NFTC) u BHD
.د.ب0.00002185469
1 NFT Combining(NFTC) u BMD
$0.00005797
1 NFT Combining(NFTC) u DKK
kr0.0003692689
1 NFT Combining(NFTC) u HNL
L0.0015164952
1 NFT Combining(NFTC) u MUR
0.002655026
1 NFT Combining(NFTC) u NAD
$0.0010179532
1 NFT Combining(NFTC) u NOK
kr0.0005791203
1 NFT Combining(NFTC) u NZD
$0.0000979693
1 NFT Combining(NFTC) u PAB
B/.0.00005797
1 NFT Combining(NFTC) u PGK
K0.0002452131
1 NFT Combining(NFTC) u QAR
ر.ق0.0002110108
1 NFT Combining(NFTC) u RSD
дин.0.0057981594

NFT Combining Resurs

Za dublje razumijevanje NFT Combining, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NFT Combining web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Combining

Koliko NFT Combining (NFTC) vrijedi danas?
Cijena NFTC uživo u USD je 0.00005797 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFTC u USD?
Trenutačna cijena NFTC u USD je $ 0.00005797. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Combining?
Tržišna kapitalizacija za NFTC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFTC?
Količina u optjecaju za NFTC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFTC?
NFTC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFTC?
NFTC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFTC?
24-satni obujam trgovanja za NFTC je $ 906.56 USD.
Hoće li NFTC još narasti ove godine?
NFTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:42 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NFTC u USD kalkulator

Iznos

NFTC
NFTC
USD
USD

1 NFTC = 0.00005797 USD

Trgujte NFTC

NFTCUSDT
$0.00005797
$0.00005797$0.00005797
+18.16%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine