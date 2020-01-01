NFT Ai (NFTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFT Ai (NFTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFT Ai (NFTAI) Informacije NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Službena web stranica: https://nftai.live/ Bijela knjiga: https://nftai.live/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Kupi NFTAI odmah!

NFT Ai (NFTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFT Ai (NFTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.60K $ 187.60K $ 187.60K Povijesni maksimum: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0001876 $ 0.0001876 $ 0.0001876 Saznajte više o cijeni NFT Ai (NFTAI)

NFT Ai (NFTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFT Ai (NFTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFTAI tokena, istražite NFTAI cijenu tokena uživo!

