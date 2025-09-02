Više o NFTAI

NFT Ai Logotip

NFT Ai Cijena(NFTAI)

1 NFTAI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena NFT Ai (NFTAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:16:51 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Informacije o cijeni (USD)

NFT Ai (NFTAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002388. Tijekom protekla 24 sata, NFTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002292 i najviše cijene $ 0.0003153, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTAI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTAI se promijenio za -5.36% u posljednjih sat vremena, -8.78% u posljednjih 24 sata i -24.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Ai (NFTAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Ai je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 407.78K. Količina u optjecaju NFTAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.80K.

NFT Ai (NFTAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NFT Ai za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000022975-8.78%
30 dana$ -0.0006471-73.05%
60 dana$ -0.0013712-85.17%
90 dana$ -0.0011332-82.60%
NFT Ai promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NFTAI od $ -0.000022975 (-8.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NFT Ai 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0006471 (-73.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NFT Ai 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NFTAI od $ -0.0013712 (-85.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NFT Ai 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0011332 (-82.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NFT Ai (NFTAI)?

Pogledajte NFT Ai stranicu Povijest cijena sada.

Što je NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NFT Ai ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NFTAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NFT Ai na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NFT Ai učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NFT Ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Ai (NFTAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Ai (NFTAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Ai.

Provjerite NFT Ai predviđanje cijene sada!

NFT Ai (NFTAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Ai (NFTAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFTAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NFT Ai (NFTAI)

Tražiš kako kupiti NFT Ai? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NFT Ai na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NFT Ai Resurs

Za dublje razumijevanje NFT Ai, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NFT Ai web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Ai

Koliko NFT Ai (NFTAI) vrijedi danas?
Cijena NFTAI uživo u USD je 0.0002388 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFTAI u USD?
Trenutačna cijena NFTAI u USD je $ 0.0002388. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Ai?
Tržišna kapitalizacija za NFTAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFTAI?
Količina u optjecaju za NFTAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFTAI?
NFTAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFTAI?
NFTAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFTAI?
24-satni obujam trgovanja za NFTAI je $ 407.78K USD.
Hoće li NFTAI još narasti ove godine?
NFTAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFTAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:16:51 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

