NFT (NFT) Informacije APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Službena web stranica: http://apenft.org/ Bijela knjiga: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Kupi NFT odmah!

NFT (NFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFT (NFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 451.70M $ 451.70M $ 451.70M Ukupna količina: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Količina u optjecaju: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 451.70M $ 451.70M $ 451.70M Povijesni maksimum: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Povijesni minimum: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Trenutna cijena: $ 0.0000004517 $ 0.0000004517 $ 0.0000004517 Saznajte više o cijeni NFT (NFT)

NFT (NFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFT (NFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFT tokena, istražite NFT cijenu tokena uživo!

NFT (NFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NFT povijest cijena odmah!

NFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFT? Naša NFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFT predviđanje cijene tokena odmah!

