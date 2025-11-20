Netflix Cijena danas

Trenutačna cijena Netflix (NFLXON) danas je $ 1,107.57, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NFLXON u USD je $ 1,107.57 po NFLXON.

Netflix trenutačno je na #2065 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.02M, s količinom u optjecaju od 921.36 NFLXON. Tijekom posljednja 24 sata, NFLXON trgovao je između $ 1,089.04 (niska) i $ 1,148 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,265.3897261967002, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1,074.924308360749.

U kratkoročnim performansama, NFLXON se kretao +0.04% u posljednjem satu i -4.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 72.15K.

Informacije o tržištu Netflix (NFLXON)

Poredak No.2065 Tržišna kapitalizacija $ 1.02M Obujam (24 sata) $ 72.15K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M Količina u optjecaju 921.36 Ukupna količina 921.36162128 Javni blockchain ETH

