Edu3Labs (NFE) Informacije Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Službena web stranica: https://about.edu3labs.com/ Bijela knjiga: https://docs.edu3labs.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a

Edu3Labs (NFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Edu3Labs (NFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 125.31K $ 125.31K $ 125.31K Ukupna količina: $ 899.60M $ 899.60M $ 899.60M Količina u optjecaju: $ 104.38M $ 104.38M $ 104.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Povijesni maksimum: $ 0.37089 $ 0.37089 $ 0.37089 Povijesni minimum: $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 Trenutna cijena: $ 0.0012006 $ 0.0012006 $ 0.0012006 Saznajte više o cijeni Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs (NFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Edu3Labs (NFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFE tokena, istražite NFE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NFE Jeste li zainteresirani za dodavanje Edu3Labs (NFE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NFE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Edu3Labs (NFE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NFE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NFE povijest cijena odmah!

NFE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFE? Naša NFE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFE predviđanje cijene tokena odmah!

