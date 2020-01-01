Nexum (NEXM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nexum (NEXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nexum (NEXM) Informacije Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. Službena web stranica: https://nexum.ai Bijela knjiga: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 Kupi NEXM odmah!

Nexum (NEXM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nexum (NEXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.10M $ 45.10M $ 45.10M Povijesni maksimum: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Povijesni minimum: $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 Trenutna cijena: $ 0.00902 $ 0.00902 $ 0.00902 Saznajte više o cijeni Nexum (NEXM)

Nexum (NEXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nexum (NEXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEXM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEXM tokena, istražite NEXM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEXM Jeste li zainteresirani za dodavanje Nexum (NEXM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEXM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEXM na MEXC-u odmah!

Nexum (NEXM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEXM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEXM povijest cijena odmah!

NEXM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEXM? Naša NEXM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEXM predviđanje cijene tokena odmah!

