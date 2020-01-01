NEXD (NEXD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NEXD (NEXD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NEXD (NEXD) Informacije NEXADE is an RWA protocol which avails stablecoin yields of up to 20% through institutional-grade portfolios of real-world trade finance assets. The onchain platform provides insured and risk-adjusted yield solutions attractive to institutional investors, stablecoin issuers, protocol treasuries and mass retail investors seeking real yield. Službena web stranica: https://nexade.finance/ Bijela knjiga: https://docsend.com/v/vb9rt/nexadewhitepaper Kupi NEXD odmah!

NEXD (NEXD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NEXD (NEXD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: -- -- -- Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: -- -- -- Saznajte više o cijeni NEXD (NEXD)

NEXD (NEXD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NEXD (NEXD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEXD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEXD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEXD tokena, istražite NEXD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEXD Jeste li zainteresirani za dodavanje NEXD (NEXD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEXD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEXD na MEXC-u odmah!

NEXD (NEXD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEXD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEXD povijest cijena odmah!

NEXD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEXD? Naša NEXD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEXD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!