NEXA (NEXA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NEXA (NEXA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NEXA (NEXA) Informacije Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Službena web stranica: https://nexa.org/ Istraživač blokova: https://explorer.nexa.org/ Kupi NEXA odmah!

NEXA (NEXA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NEXA (NEXA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Ukupna količina: $ 8.78T $ 8.78T $ 8.78T Količina u optjecaju: $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.01M $ 21.01M $ 21.01M Povijesni maksimum: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 Povijesni minimum: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Trenutna cijena: $ 0.0000010006 $ 0.0000010006 $ 0.0000010006 Saznajte više o cijeni NEXA (NEXA)

NEXA (NEXA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NEXA (NEXA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEXA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEXA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEXA tokena, istražite NEXA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEXA Jeste li zainteresirani za dodavanje NEXA (NEXA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEXA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEXA na MEXC-u odmah!

NEXA (NEXA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEXA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEXA povijest cijena odmah!

NEXA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEXA? Naša NEXA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEXA predviđanje cijene tokena odmah!

