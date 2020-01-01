NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NeuroWeb AI (NEURO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NeuroWeb AI (NEURO) Informacije NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Službena web stranica: https://neuroweb.ai/ Bijela knjiga: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Istraživač blokova: https://neuroweb.subscan.io/ Kupi NEURO odmah!

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NeuroWeb AI (NEURO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Trenutna cijena: $ 0.01752 $ 0.01752 $ 0.01752 Saznajte više o cijeni NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NeuroWeb AI (NEURO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEURO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEURO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEURO tokena, istražite NEURO cijenu tokena uživo!

