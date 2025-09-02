Više o NEURO

NeuroWeb AI Cijena(NEURO)

Grafikon aktualnih cijena NeuroWeb AI (NEURO)
NeuroWeb AI (NEURO) Informacije o cijeni (USD)

NeuroWeb AI (NEURO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01649. Tijekom protekla 24 sata, NEUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01618 i najviše cijene $ 0.01649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEURO je $ 0.2545440843600831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01079394860652428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEURO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NeuroWeb AI (NEURO)

NEURO

Trenutačna tržišna kapitalizacija NeuroWeb AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.99K. Količina u optjecaju NEURO je 0.00, s ukupnom količinom od 548749977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.49M.

NeuroWeb AI (NEURO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NeuroWeb AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00029+1.79%
30 dana$ +0.00039+2.42%
60 dana$ +0.00019+1.16%
90 dana$ -0.00245-12.94%
NeuroWeb AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEURO od $ +0.00029 (+1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NeuroWeb AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00039 (+2.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NeuroWeb AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEURO od $ +0.00019 (+1.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NeuroWeb AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00245 (-12.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NeuroWeb AI (NEURO)?

Pogledajte NeuroWeb AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NeuroWeb AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEURO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NeuroWeb AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NeuroWeb AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NeuroWeb AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NeuroWeb AI (NEURO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NeuroWeb AI (NEURO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NeuroWeb AI.

Provjerite NeuroWeb AI predviđanje cijene sada!

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NeuroWeb AI (NEURO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEURO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NeuroWeb AI (NEURO)

Tražiš kako kupiti NeuroWeb AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NeuroWeb AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NeuroWeb AI Resurs

Za dublje razumijevanje NeuroWeb AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NeuroWeb AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NeuroWeb AI

Koliko NeuroWeb AI (NEURO) vrijedi danas?
Cijena NEURO uživo u USD je 0.01649 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEURO u USD?
Trenutačna cijena NEURO u USD je $ 0.01649. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NeuroWeb AI?
Tržišna kapitalizacija za NEURO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEURO?
Količina u optjecaju za NEURO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEURO?
NEURO je postigao ATH cijenu od 0.2545440843600831 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEURO?
NEURO je vidio ATL cijenu od 0.01079394860652428 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEURO?
24-satni obujam trgovanja za NEURO je $ 51.99K USD.
Hoće li NEURO još narasti ove godine?
NEURO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEURO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

