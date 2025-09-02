NeuroWeb AI (NEURO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01649. Tijekom protekla 24 sata, NEUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01618 i najviše cijene $ 0.01649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEURO je $ 0.2545440843600831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01079394860652428.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEURO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NeuroWeb AI (NEURO)
No.4846
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 51.99K
$ 51.99K$ 51.99K
$ 16.49M
$ 16.49M$ 16.49M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
548,749,977
548,749,977 548,749,977
0.00%
NEURO
Trenutačna tržišna kapitalizacija NeuroWeb AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.99K. Količina u optjecaju NEURO je 0.00, s ukupnom količinom od 548749977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.49M.
NeuroWeb AI (NEURO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NeuroWeb AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00029
+1.79%
30 dana
$ +0.00039
+2.42%
60 dana
$ +0.00019
+1.16%
90 dana
$ -0.00245
-12.94%
NeuroWeb AI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NEURO od $ +0.00029 (+1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NeuroWeb AI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00039 (+2.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NeuroWeb AI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEURO od $ +0.00019 (+1.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NeuroWeb AI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00245 (-12.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.
NeuroWeb AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NeuroWeb AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NEURO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o NeuroWeb AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NeuroWeb AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
