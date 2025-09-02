Što je neur.sh (NEUR)

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

neur.sh Predviđanje cijene (USD)

Koliko će neur.sh (NEUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših neur.sh (NEUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za neur.sh.

neur.sh (NEUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike neur.sh (NEUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti neur.sh (NEUR)

NEUR u lokalnim valutama

neur.sh Resurs

Za dublje razumijevanje neur.sh, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o neur.sh Koliko neur.sh (NEUR) vrijedi danas? Cijena NEUR uživo u USD je 0.0008122 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NEUR u USD? $ 0.0008122 . Provjerite Trenutačna cijena NEUR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija neur.sh? Tržišna kapitalizacija za NEUR je $ 746.77K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NEUR? Količina u optjecaju za NEUR je 919.44M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEUR? NEUR je postigao ATH cijenu od 0.07910511347817298 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEUR? NEUR je vidio ATL cijenu od 0.000612785356811499 USD . Koliki je obujam trgovanja za NEUR? 24-satni obujam trgovanja za NEUR je $ 53.74K USD . Hoće li NEUR još narasti ove godine? NEUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

neur.sh (NEUR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

