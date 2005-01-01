NERO (NERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NERO (NERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NERO (NERO) Informacije NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Službena web stranica: https://nerochain.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Istraživač blokova: https://neroscan.io/ Kupi NERO odmah!

NERO (NERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NERO (NERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.20M $ 43.20M $ 43.20M Povijesni maksimum: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00432 $ 0.00432 $ 0.00432 Saznajte više o cijeni NERO (NERO)

NERO (NERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NERO (NERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NERO tokena, istražite NERO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NERO Jeste li zainteresirani za dodavanje NERO (NERO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NERO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NERO na MEXC-u odmah!

NERO (NERO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NERO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NERO povijest cijena odmah!

NERO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NERO? Naša NERO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NERO predviđanje cijene tokena odmah!

