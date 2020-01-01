Neon EVM (NEON) Tokenomika

Neon EVM (NEON) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Neon EVM (NEON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Neon EVM (NEON) Informacije

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Službena web stranica:
https://neonevm.org/
Bijela knjiga:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Neon EVM (NEON) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neon EVM (NEON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 35.83M
$ 35.83M
$ 35.83M$ 35.83M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 239.47M
$ 239.47M
$ 239.47M$ 239.47M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 149.61M
$ 149.61M
$ 149.61M$ 149.61M
Povijesni maksimum:
$ 0.5539
$ 0.5539
$ 0.5539$ 0.5539
Povijesni minimum:
$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677
Trenutna cijena:
$ 0.14961
$ 0.14961$ 0.14961

Neon EVM (NEON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Neon EVM (NEON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NEON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NEON tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NEON tokena, istražite NEON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEON

Jeste li zainteresirani za dodavanje Neon EVM (NEON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Neon EVM (NEON) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena NEON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

NEON Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NEON? Naša NEON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.