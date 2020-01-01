Neon EVM (NEON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neon EVM (NEON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neon EVM (NEON) Informacije Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Službena web stranica: https://neonevm.org/ Bijela knjiga: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Kupi NEON odmah!

Neon EVM (NEON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neon EVM (NEON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.83M $ 35.83M $ 35.83M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.61M $ 149.61M $ 149.61M Povijesni maksimum: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Povijesni minimum: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Trenutna cijena: $ 0.14961 $ 0.14961 $ 0.14961 Saznajte više o cijeni Neon EVM (NEON)

Neon EVM (NEON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neon EVM (NEON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEON tokena, istražite NEON cijenu tokena uživo!

Neon EVM (NEON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEON povijest cijena odmah!

NEON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEON? Naša NEON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEON predviđanje cijene tokena odmah!

