NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NEIRO ETH (NEIROETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NEIRO ETH (NEIROETH) Informacije NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Službena web stranica: https://Neirocoin.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Kupi NEIROETH odmah!

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NEIRO ETH (NEIROETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.69M $ 85.69M $ 85.69M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.69M $ 85.69M $ 85.69M Povijesni maksimum: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Povijesni minimum: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Trenutna cijena: $ 0.08569 $ 0.08569 $ 0.08569 Saznajte više o cijeni NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NEIRO ETH (NEIROETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEIROETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEIROETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEIROETH tokena, istražite NEIROETH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEIROETH Jeste li zainteresirani za dodavanje NEIRO ETH (NEIROETH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEIROETH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEIROETH na MEXC-u odmah!

NEIRO ETH (NEIROETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEIROETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEIROETH povijest cijena odmah!

NEIROETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEIROETH? Naša NEIROETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEIROETH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!