Više o NEIROETH

NEIROETH Informacije o cijeni

NEIROETH Službena web stranica

NEIROETH Tokenomija

NEIROETH Prognoza cijena

NEIROETH Povijest

Vodič za kupnju NEIROETH

Konverter NEIROETH u fiducijarnu valutu

NEIROETH Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NEIRO ETH Logotip

NEIRO ETH Cijena(NEIROETH)

1 NEIROETH u USD cijena uživo:

$0.07885
$0.07885$0.07885
+4.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NEIRO ETH (NEIROETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:54 (UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07367
$ 0.07367$ 0.07367
24-satna najniža cijena
$ 0.07971
$ 0.07971$ 0.07971
24-satna najviša cijena

$ 0.07367
$ 0.07367$ 0.07367

$ 0.07971
$ 0.07971$ 0.07971

$ 0.2986456942576995
$ 0.2986456942576995$ 0.2986456942576995

$ 0.003297134910793924
$ 0.003297134910793924$ 0.003297134910793924

+0.21%

+4.18%

-22.94%

-22.94%

NEIRO ETH (NEIROETH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07885. Tijekom protekla 24 sata, NEIROETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07367 i najviše cijene $ 0.07971, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEIROETH je $ 0.2986456942576995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003297134910793924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEIROETH se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +4.18% u posljednjih 24 sata i -22.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NEIRO ETH (NEIROETH)

No.422

$ 78.85M
$ 78.85M$ 78.85M

$ 43.04K
$ 43.04K$ 43.04K

$ 78.85M
$ 78.85M$ 78.85M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEIRO ETH je $ 78.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.04K. Količina u optjecaju NEIROETH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.85M.

NEIRO ETH (NEIROETH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NEIRO ETH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0031637+4.18%
30 dana$ -0.03201-28.88%
60 dana$ -0.01171-12.94%
90 dana$ -0.01538-16.33%
NEIRO ETH promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEIROETH od $ +0.0031637 (+4.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NEIRO ETH 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03201 (-28.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NEIRO ETH 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEIROETH od $ -0.01171 (-12.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NEIRO ETH 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01538 (-16.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NEIRO ETH (NEIROETH)?

Pogledajte NEIRO ETH stranicu Povijest cijena sada.

Što je NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NEIRO ETH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEIROETH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NEIRO ETH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NEIRO ETH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NEIRO ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NEIRO ETH (NEIROETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NEIRO ETH (NEIROETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NEIRO ETH.

Provjerite NEIRO ETH predviđanje cijene sada!

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEIRO ETH (NEIROETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEIROETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NEIRO ETH (NEIROETH)

Tražiš kako kupiti NEIRO ETH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NEIRO ETH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEIROETH u lokalnim valutama

1 NEIRO ETH(NEIROETH) u VND
2,074.93775
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u AUD
A$0.119852
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u GBP
0.0575605
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u EUR
0.0670225
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u USD
$0.07885
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u MYR
RM0.332747
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u TRY
3.2446775
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u JPY
¥11.59095
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u ARS
ARS$108.6087785
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u RUB
6.3529445
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u INR
6.948262
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u IDR
Rp1,292.622744
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u KRW
109.8183375
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u PHP
4.5125855
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u EGP
￡E.3.8265905
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u BRL
R$0.4281555
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u CAD
C$0.1080245
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u BDT
9.5999875
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u NGN
120.935399
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u COP
$316.666331
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u ZAR
R.1.3885485
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u UAH
3.2683325
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u VES
Bs11.5121
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u CLP
$76.3268
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u PKR
Rs22.380784
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u KZT
42.5293245
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u THB
฿2.543701
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u TWD
NT$2.4167525
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u AED
د.إ0.2893795
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u CHF
Fr0.06308
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u HKD
HK$0.6142415
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u AMD
֏30.1640675
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u MAD
.د.م0.70965
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u MXN
$1.4705525
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u SAR
ريال0.2956875
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u PLN
0.287014
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u RON
лв0.3414205
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u SEK
kr0.7404015
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u BGN
лв0.1316795
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u HUF
Ft26.629222
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u CZK
1.644811
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u KWD
د.ك0.02404925
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u ILS
0.2641475
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u AOA
Kz71.8772945
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u BHD
.د.ب0.02972645
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u BMD
$0.07885
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u DKK
kr0.5022745
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u HNL
L2.0666585
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u MUR
3.61133
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u NAD
$1.38776
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u NOK
kr0.7877115
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u NZD
$0.1332565
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u PAB
B/.0.07885
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u PGK
K0.3335355
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u QAR
ر.ق0.2878025
1 NEIRO ETH(NEIROETH) u RSD
дин.7.894462

NEIRO ETH Resurs

Za dublje razumijevanje NEIRO ETH, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena NEIRO ETH web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NEIRO ETH

Koliko NEIRO ETH (NEIROETH) vrijedi danas?
Cijena NEIROETH uživo u USD je 0.07885 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEIROETH u USD?
Trenutačna cijena NEIROETH u USD je $ 0.07885. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NEIRO ETH?
Tržišna kapitalizacija za NEIROETH je $ 78.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEIROETH?
Količina u optjecaju za NEIROETH je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEIROETH?
NEIROETH je postigao ATH cijenu od 0.2986456942576995 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEIROETH?
NEIROETH je vidio ATL cijenu od 0.003297134910793924 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEIROETH?
24-satni obujam trgovanja za NEIROETH je $ 43.04K USD.
Hoće li NEIROETH još narasti ove godine?
NEIROETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEIROETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:54 (UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NEIROETH u USD kalkulator

Iznos

NEIROETH
NEIROETH
USD
USD

1 NEIROETH = 0.07885 USD

Trgujte NEIROETH

NEIROETHUSDT
$0.07885
$0.07885$0.07885
+4.18%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine