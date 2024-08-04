First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u First Neiro on ETH (NEIROCTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informacije Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Službena web stranica: https://www.neiroeth.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za First Neiro on ETH (NEIROCTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 140.04M $ 140.04M $ 140.04M Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 140.04M $ 140.04M $ 140.04M Povijesni maksimum: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Povijesni minimum: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Trenutna cijena: $ 0.00033288 $ 0.00033288 $ 0.00033288 Saznajte više o cijeni First Neiro on ETH (NEIROCTO)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike First Neiro on ETH (NEIROCTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEIROCTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEIROCTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEIROCTO tokena, istražite NEIROCTO cijenu tokena uživo!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEIROCTO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEIROCTO povijest cijena odmah!

NEIROCTO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEIROCTO? Naša NEIROCTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEIROCTO predviđanje cijene tokena odmah!

