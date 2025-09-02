First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00031162
$ 0.00031162$ 0.00031162
24-satna najniža cijena
$ 0.00035045
$ 0.00035045$ 0.00035045
24-satna najviša cijena
$ 0.00031162
$ 0.00031162$ 0.00031162
$ 0.00035045
$ 0.00035045$ 0.00035045
$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308
$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167
+1.74%
-3.36%
-5.29%
-5.29%
First Neiro on ETH (NEIROCTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003209. Tijekom protekla 24 sata, NEIROCTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00031162 i najviše cijene $ 0.00035045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEIROCTO je $ 0.003092736459733308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002433929875167.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEIROCTO se promijenio za +1.74% u posljednjih sat vremena, -3.36% u posljednjih 24 sata i -5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu First Neiro on ETH (NEIROCTO)
No.280
$ 135.00M
$ 135.00M$ 135.00M
$ 201.90K
$ 201.90K$ 201.90K
$ 135.00M
$ 135.00M$ 135.00M
420.68B
420.68B 420.68B
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
99.99%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija First Neiro on ETH je $ 135.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 201.90K. Količina u optjecaju NEIROCTO je 420.68B, s ukupnom količinom od 420690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.00M.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena First Neiro on ETH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000111571
-3.36%
30 dana
$ -0.00005006
-13.50%
60 dana
$ -0.00013108
-29.01%
90 dana
$ -0.000144
-30.98%
First Neiro on ETH promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NEIROCTO od $ -0.0000111571 (-3.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
First Neiro on ETH 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00005006 (-13.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
First Neiro on ETH 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEIROCTO od $ -0.00013108 (-29.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
First Neiro on ETH 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000144 (-30.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena First Neiro on ETH (NEIROCTO)?
Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.
First Neiro on ETH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje First Neiro on ETH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NEIROCTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o First Neiro on ETH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje First Neiro on ETH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
First Neiro on ETH Predviđanje cijene (USD)
Koliko će First Neiro on ETH (NEIROCTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših First Neiro on ETH (NEIROCTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za First Neiro on ETH.
Razumijevanje tokenomike First Neiro on ETH (NEIROCTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEIROCTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti First Neiro on ETH (NEIROCTO)
Tražiš kako kupiti First Neiro on ETH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti First Neiro on ETH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.