First Neiro on ETH Cijena(NEIROCTO)

1 NEIROCTO u USD cijena uživo:

$0.0003209
$0.0003209
-3.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena First Neiro on ETH (NEIROCTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:15 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00031162
$ 0.00031162
24-satna najniža cijena
$ 0.00035045
$ 0.00035045
24-satna najviša cijena

$ 0.00031162
$ 0.00031162

$ 0.00035045
$ 0.00035045

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167

+1.74%

-3.36%

-5.29%

-5.29%

First Neiro on ETH (NEIROCTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003209. Tijekom protekla 24 sata, NEIROCTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00031162 i najviše cijene $ 0.00035045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEIROCTO je $ 0.003092736459733308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002433929875167.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEIROCTO se promijenio za +1.74% u posljednjih sat vremena, -3.36% u posljednjih 24 sata i -5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu First Neiro on ETH (NEIROCTO)

No.280

$ 135.00M
$ 135.00M

$ 201.90K
$ 201.90K

$ 135.00M
$ 135.00M

420.68B
420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000

99.99%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija First Neiro on ETH je $ 135.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 201.90K. Količina u optjecaju NEIROCTO je 420.68B, s ukupnom količinom od 420690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.00M.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena First Neiro on ETH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000111571-3.36%
30 dana$ -0.00005006-13.50%
60 dana$ -0.00013108-29.01%
90 dana$ -0.000144-30.98%
First Neiro on ETH promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEIROCTO od $ -0.0000111571 (-3.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

First Neiro on ETH 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00005006 (-13.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

First Neiro on ETH 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEIROCTO od $ -0.00013108 (-29.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

First Neiro on ETH 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000144 (-30.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena First Neiro on ETH (NEIROCTO)?

Pogledajte First Neiro on ETH stranicu Povijest cijena sada.

Što je First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje First Neiro on ETH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEIROCTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o First Neiro on ETH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje First Neiro on ETH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

First Neiro on ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će First Neiro on ETH (NEIROCTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših First Neiro on ETH (NEIROCTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za First Neiro on ETH.

Provjerite First Neiro on ETH predviđanje cijene sada!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike First Neiro on ETH (NEIROCTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEIROCTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Tražiš kako kupiti First Neiro on ETH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti First Neiro on ETH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEIROCTO u lokalnim valutama

1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u VND
8.4444835
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u AUD
A$0.000487768
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u GBP
0.000234257
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u EUR
0.000272765
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u USD
$0.0003209
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u MYR
RM0.001354198
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u TRY
0.013201826
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u JPY
¥0.0471723
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u ARS
ARS$0.442010869
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u RUB
0.025854913
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u INR
0.0282392
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u IDR
Rp5.260654896
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u KRW
0.44755923
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u PHP
0.018329808
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u EGP
￡E.0.015570068
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u BRL
R$0.001742487
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u CAD
C$0.000439633
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u BDT
0.038998977
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u NGN
0.491423051
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u COP
$1.288753654
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u ZAR
R.0.005654258
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u UAH
0.013275633
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u VES
Bs0.0468514
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u CLP
$0.311273
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u PKR
Rs0.090930224
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u KZT
0.172711589
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u THB
฿0.010368279
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u TWD
NT$0.009829167
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u AED
د.إ0.001177703
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u CHF
Fr0.00025672
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u HKD
HK$0.002499811
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u AMD
֏0.122667234
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u MAD
.د.م0.002881682
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u MXN
$0.005984785
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u SAR
ريال0.001203375
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u PLN
0.001164867
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u RON
лв0.001389497
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u SEK
kr0.003013251
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u BGN
лв0.000535903
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u HUF
Ft0.108226734
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u CZK
0.006687556
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u KWD
د.ك0.0000978745
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u ILS
0.001075015
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u AOA
Kz0.292522813
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u BHD
.د.ب0.0001209793
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u BMD
$0.0003209
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u DKK
kr0.002044133
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u HNL
L0.008394744
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u MUR
0.01469722
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u NAD
$0.005635004
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u NOK
kr0.003205791
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u NZD
$0.000542321
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u PAB
B/.0.0003209
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u PGK
K0.001357407
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u QAR
ر.ق0.001168076
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) u RSD
дин.0.032096418

Za dublje razumijevanje First Neiro on ETH, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena First Neiro on ETH web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o First Neiro on ETH

Koliko First Neiro on ETH (NEIROCTO) vrijedi danas?
Cijena NEIROCTO uživo u USD je 0.0003209 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEIROCTO u USD?
Trenutačna cijena NEIROCTO u USD je $ 0.0003209. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija First Neiro on ETH?
Tržišna kapitalizacija za NEIROCTO je $ 135.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEIROCTO?
Količina u optjecaju za NEIROCTO je 420.68B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEIROCTO?
NEIROCTO je postigao ATH cijenu od 0.003092736459733308 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEIROCTO?
NEIROCTO je vidio ATL cijenu od 0.000002433929875167 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEIROCTO?
24-satni obujam trgovanja za NEIROCTO je $ 201.90K USD.
Hoće li NEIROCTO još narasti ove godine?
NEIROCTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEIROCTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:15 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

