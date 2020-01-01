Neurashi (NEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neurashi (NEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neurashi (NEI) Informacije Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Službena web stranica: https://neurashi.com/ Bijela knjiga: https://neurashi.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Kupi NEI odmah!

Neurashi (NEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neurashi (NEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 509.07K $ 509.07K $ 509.07K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Povijesni maksimum: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Povijesni minimum: $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 Trenutna cijena: $ 0.001853 $ 0.001853 $ 0.001853 Saznajte više o cijeni Neurashi (NEI)

Neurashi (NEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neurashi (NEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEI tokena, istražite NEI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEI Jeste li zainteresirani za dodavanje Neurashi (NEI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEI na MEXC-u odmah!

Neurashi (NEI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEI povijest cijena odmah!

NEI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEI? Naša NEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEI predviđanje cijene tokena odmah!

