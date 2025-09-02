Više o NEI

Neurashi Logotip

Neurashi Cijena(NEI)

1 NEI u USD cijena uživo:

$0.001692
-5.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Neurashi (NEI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:15:18 (UTC+8)

Neurashi (NEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00169
24-satna najniža cijena
$ 0.001839
24-satna najviša cijena

$ 0.00169
$ 0.001839
$ 0.029277466632792237
$ 0.000406390166880781
-1.12%

-5.79%

-7.34%

-7.34%

Neurashi (NEI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001692. Tijekom protekla 24 sata, NEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00169 i najviše cijene $ 0.001839, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEI je $ 0.029277466632792237, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000406390166880781.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEI se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, -5.79% u posljednjih 24 sata i -7.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neurashi (NEI)

No.2402

$ 464.84K
$ 34.47K
$ 1.69M
274.73M
1,000,000,000
1,000,000,000
27.47%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neurashi je $ 464.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.47K. Količina u optjecaju NEI je 274.73M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.

Neurashi (NEI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Neurashi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00010399-5.79%
30 dana$ +0.000124+7.90%
60 dana$ -0.000118-6.52%
90 dana$ -0.002224-56.80%
Neurashi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEI od $ -0.00010399 (-5.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Neurashi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000124 (+7.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Neurashi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEI od $ -0.000118 (-6.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Neurashi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002224 (-56.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Neurashi (NEI)?

Pogledajte Neurashi stranicu Povijest cijena sada.

Što je Neurashi (NEI)

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Neurashi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Neurashi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Neurashi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Neurashi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Neurashi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neurashi (NEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neurashi (NEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neurashi.

Provjerite Neurashi predviđanje cijene sada!

Neurashi (NEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neurashi (NEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Neurashi (NEI)

Tražiš kako kupiti Neurashi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Neurashi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Neurashi Resurs

Za dublje razumijevanje Neurashi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Neurashi web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neurashi

Koliko Neurashi (NEI) vrijedi danas?
Cijena NEI uživo u USD je 0.001692 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEI u USD?
Trenutačna cijena NEI u USD je $ 0.001692. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neurashi?
Tržišna kapitalizacija za NEI je $ 464.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEI?
Količina u optjecaju za NEI je 274.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEI?
NEI je postigao ATH cijenu od 0.029277466632792237 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEI?
NEI je vidio ATL cijenu od 0.000406390166880781 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEI?
24-satni obujam trgovanja za NEI je $ 34.47K USD.
Hoće li NEI još narasti ove godine?
NEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Neurashi (NEI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

