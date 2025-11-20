NEET Cijena danas

Trenutačna cijena NEET (NEET) danas je $ 0.011781, s promjenom od 21.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEET u USD je $ 0.011781 po NEET.

NEET trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NEET. Tijekom posljednja 24 sata, NEET trgovao je između $ 0.00878 (niska) i $ 0.012373 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NEET se kretao +5.58% u posljednjem satu i -28.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.93K.

Informacije o tržištu NEET (NEET)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

