NEBL (NEBL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NEBL (NEBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NEBL (NEBL) Informacije Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Službena web stranica: https://nebl.io/ Bijela knjiga: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Istraživač blokova: http://explorer.nebl.io/ Kupi NEBL odmah!

NEBL (NEBL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NEBL (NEBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 130.10K $ 130.10K $ 130.10K Ukupna količina: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Količina u optjecaju: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 130.10K $ 130.10K $ 130.10K Povijesni maksimum: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 Povijesni minimum: $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 Trenutna cijena: $ 0.006213 $ 0.006213 $ 0.006213 Saznajte više o cijeni NEBL (NEBL)

NEBL (NEBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NEBL (NEBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEBL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEBL tokena, istražite NEBL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEBL Jeste li zainteresirani za dodavanje NEBL (NEBL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEBL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEBL na MEXC-u odmah!

NEBL (NEBL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEBL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEBL povijest cijena odmah!

NEBL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEBL? Naša NEBL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEBL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!