Nasdaq666 Cijena danas

Trenutačna cijena Nasdaq666 (NDQ) danas je $ 0.0000243, s promjenom od 6.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NDQ u USD je $ 0.0000243 po NDQ.

Nasdaq666 trenutačno je na #3397 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24.30K, s količinom u optjecaju od 1.00B NDQ. Tijekom posljednja 24 sata, NDQ trgovao je između $ 0.00002368 (niska) i $ 0.00002614 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.047681533505841554, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000024073566318461.

U kratkoročnim performansama, NDQ se kretao -0.09% u posljednjem satu i -23.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.10K.

Informacije o tržištu Nasdaq666 (NDQ)

Poredak No.3397 Tržišna kapitalizacija $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K Obujam (24 sata) $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain BSC

