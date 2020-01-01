Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nigella Diamond Club (NDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nigella Diamond Club (NDC) Informacije Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Službena web stranica: https://ndc.nigella.io Bijela knjiga: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Kupi NDC odmah!

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nigella Diamond Club (NDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.27K $ 36.27K $ 36.27K Ukupna količina: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Količina u optjecaju: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 433.84K $ 433.84K $ 433.84K Povijesni maksimum: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Povijesni minimum: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Trenutna cijena: $ 0.00493 $ 0.00493 $ 0.00493 Saznajte više o cijeni Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nigella Diamond Club (NDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NDC tokena, istražite NDC cijenu tokena uživo!

Nigella Diamond Club (NDC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NDC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NDC povijest cijena odmah!

NDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NDC? Naša NDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NDC predviđanje cijene tokena odmah!

