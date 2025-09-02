Nigella Diamond Club (NDC) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00512
24-satna najniža cijena
$ 0.00605
24-satna najviša cijena
$ 0.00512
$ 0.00605
$ 1.6974301396700509
$ 0.00001097267523913
0.00%
-0.18%
+22.52%
+22.52%
Nigella Diamond Club (NDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00533. Tijekom protekla 24 sata, NDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00512 i najviše cijene $ 0.00605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDC je $ 1.6974301396700509, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001097267523913.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +22.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nigella Diamond Club (NDC)
No.3078
$ 39.21K
$ 10.39K
$ 469.04K
7.36M
88,000,000
88,000,000
8.36%
NIGELLA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nigella Diamond Club je $ 39.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.39K. Količina u optjecaju NDC je 7.36M, s ukupnom količinom od 88000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 469.04K.
Nigella Diamond Club (NDC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nigella Diamond Club za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000096
-0.18%
30 dana
$ -0.00063
-10.58%
60 dana
$ -0.05405
-91.03%
90 dana
$ -0.04479
-89.37%
Nigella Diamond Club promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NDC od $ -0.0000096 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nigella Diamond Club 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00063 (-10.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nigella Diamond Club 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NDC od $ -0.05405 (-91.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nigella Diamond Club 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04479 (-89.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nigella Diamond Club (NDC)?
Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.
Nigella Diamond Club dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nigella Diamond Club ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Nigella Diamond Club na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nigella Diamond Club učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Nigella Diamond Club Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Nigella Diamond Club (NDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nigella Diamond Club (NDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nigella Diamond Club.
Razumijevanje tokenomike Nigella Diamond Club (NDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Nigella Diamond Club (NDC)
Tražiš kako kupiti Nigella Diamond Club? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nigella Diamond Club na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.