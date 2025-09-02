Više o NDC

Grafikon aktualnih cijena Nigella Diamond Club (NDC)
Nigella Diamond Club (NDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512
24-satna najniža cijena
$ 0.00605
$ 0.00605$ 0.00605
24-satna najviša cijena

$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512

$ 0.00605
$ 0.00605$ 0.00605

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

0.00%

-0.18%

+22.52%

+22.52%

Nigella Diamond Club (NDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00533. Tijekom protekla 24 sata, NDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00512 i najviše cijene $ 0.00605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDC je $ 1.6974301396700509, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001097267523913.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +22.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nigella Diamond Club (NDC)

No.3078

$ 39.21K
$ 39.21K$ 39.21K

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

$ 469.04K
$ 469.04K$ 469.04K

7.36M
7.36M 7.36M

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nigella Diamond Club je $ 39.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.39K. Količina u optjecaju NDC je 7.36M, s ukupnom količinom od 88000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 469.04K.

Nigella Diamond Club (NDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nigella Diamond Club za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000096-0.18%
30 dana$ -0.00063-10.58%
60 dana$ -0.05405-91.03%
90 dana$ -0.04479-89.37%
Nigella Diamond Club promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NDC od $ -0.0000096 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nigella Diamond Club 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00063 (-10.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nigella Diamond Club 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NDC od $ -0.05405 (-91.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nigella Diamond Club 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04479 (-89.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nigella Diamond Club (NDC)?

Pogledajte Nigella Diamond Club stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nigella Diamond Club ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nigella Diamond Club na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nigella Diamond Club učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nigella Diamond Club Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nigella Diamond Club (NDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nigella Diamond Club (NDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nigella Diamond Club.

Provjerite Nigella Diamond Club predviđanje cijene sada!

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nigella Diamond Club (NDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nigella Diamond Club (NDC)

Tražiš kako kupiti Nigella Diamond Club? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nigella Diamond Club na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NDC u lokalnim valutama

1 Nigella Diamond Club(NDC) u VND
140.25895
1 Nigella Diamond Club(NDC) u AUD
A$0.0081016
1 Nigella Diamond Club(NDC) u GBP
0.0038909
1 Nigella Diamond Club(NDC) u EUR
0.0045305
1 Nigella Diamond Club(NDC) u USD
$0.00533
1 Nigella Diamond Club(NDC) u MYR
RM0.0224926
1 Nigella Diamond Club(NDC) u TRY
0.2193295
1 Nigella Diamond Club(NDC) u JPY
¥0.78351
1 Nigella Diamond Club(NDC) u ARS
ARS$7.3415953
1 Nigella Diamond Club(NDC) u RUB
0.4294381
1 Nigella Diamond Club(NDC) u INR
0.4696796
1 Nigella Diamond Club(NDC) u IDR
Rp87.3770352
1 Nigella Diamond Club(NDC) u KRW
7.4233575
1 Nigella Diamond Club(NDC) u PHP
0.3050359
1 Nigella Diamond Club(NDC) u EGP
￡E.0.2586649
1 Nigella Diamond Club(NDC) u BRL
R$0.0289419
1 Nigella Diamond Club(NDC) u CAD
C$0.0073021
1 Nigella Diamond Club(NDC) u BDT
0.6489275
1 Nigella Diamond Club(NDC) u NGN
8.1748342
1 Nigella Diamond Club(NDC) u COP
$21.4055998
1 Nigella Diamond Club(NDC) u ZAR
R.0.0938613
1 Nigella Diamond Club(NDC) u UAH
0.2209285
1 Nigella Diamond Club(NDC) u VES
Bs0.77818
1 Nigella Diamond Club(NDC) u CLP
$5.15944
1 Nigella Diamond Club(NDC) u PKR
Rs1.5128672
1 Nigella Diamond Club(NDC) u KZT
2.8748421
1 Nigella Diamond Club(NDC) u THB
฿0.1719458
1 Nigella Diamond Club(NDC) u TWD
NT$0.1633645
1 Nigella Diamond Club(NDC) u AED
د.إ0.0195611
1 Nigella Diamond Club(NDC) u CHF
Fr0.004264
1 Nigella Diamond Club(NDC) u HKD
HK$0.0415207
1 Nigella Diamond Club(NDC) u AMD
֏2.0389915
1 Nigella Diamond Club(NDC) u MAD
.د.م0.04797
1 Nigella Diamond Club(NDC) u MXN
$0.0994045
1 Nigella Diamond Club(NDC) u SAR
ريال0.0199875
1 Nigella Diamond Club(NDC) u PLN
0.0194012
1 Nigella Diamond Club(NDC) u RON
лв0.0230789
1 Nigella Diamond Club(NDC) u SEK
kr0.0500487
1 Nigella Diamond Club(NDC) u BGN
лв0.0089011
1 Nigella Diamond Club(NDC) u HUF
Ft1.8000476
1 Nigella Diamond Club(NDC) u CZK
0.1111838
1 Nigella Diamond Club(NDC) u KWD
د.ك0.00162565
1 Nigella Diamond Club(NDC) u ILS
0.0178555
1 Nigella Diamond Club(NDC) u AOA
Kz4.8586681
1 Nigella Diamond Club(NDC) u BHD
.د.ب0.00200941
1 Nigella Diamond Club(NDC) u BMD
$0.00533
1 Nigella Diamond Club(NDC) u DKK
kr0.0339521
1 Nigella Diamond Club(NDC) u HNL
L0.1396993
1 Nigella Diamond Club(NDC) u MUR
0.244114
1 Nigella Diamond Club(NDC) u NAD
$0.093808
1 Nigella Diamond Club(NDC) u NOK
kr0.0532467
1 Nigella Diamond Club(NDC) u NZD
$0.0090077
1 Nigella Diamond Club(NDC) u PAB
B/.0.00533
1 Nigella Diamond Club(NDC) u PGK
K0.0225459
1 Nigella Diamond Club(NDC) u QAR
ر.ق0.0194545
1 Nigella Diamond Club(NDC) u RSD
дин.0.5336396

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nigella Diamond Club

Koliko Nigella Diamond Club (NDC) vrijedi danas?
Cijena NDC uživo u USD je 0.00533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NDC u USD?
Trenutačna cijena NDC u USD je $ 0.00533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nigella Diamond Club?
Tržišna kapitalizacija za NDC je $ 39.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NDC?
Količina u optjecaju za NDC je 7.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NDC?
NDC je postigao ATH cijenu od 1.6974301396700509 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NDC?
NDC je vidio ATL cijenu od 0.00001097267523913 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NDC?
24-satni obujam trgovanja za NDC je $ 10.39K USD.
Hoće li NDC još narasti ove godine?
NDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nigella Diamond Club (NDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

