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Cijena PolySwarm uživo danas je 0.006259 EUR.NCT tržišna kapitalizacija je 11,801,349.394538 EUR. Pratite ažuriranja cijene NCT uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena PolySwarm uživo danas je 0.006259 EUR.NCT tržišna kapitalizacija je 11,801,349.394538 EUR. Pratite ažuriranja cijene NCT uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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PolySwarm Cijena(NCT)

1 NCT u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena PolySwarm (NCT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 02:38:59 (UTC+8)

PolySwarm Cijena danas

Trenutačna cijena PolySwarm (NCT) danas je € 0.006259, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NCT u EUR je € 0.006259 po NCT.

PolySwarm trenutačno je na #934 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 11.80M, s količinom u optjecaju od 1.89B NCT. Tijekom posljednja 24 sata, NCT trgovao je između € 0.005917 (niska) i € 0.007029 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.149145323800184582, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0005357284.

U kratkoročnim performansama, NCT se kretao +0.30% u posljednjem satu i -1.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 96.62K.

Informacije o tržištu PolySwarm (NCT)

No.934

€ 11.80M
€ 11.80M€ 11.80M

€ 96.62K
€ 96.62K€ 96.62K

€ 11.80M
€ 11.80M€ 11.80M

1.89B
1.89B 1.89B

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

99.97%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija PolySwarm je € 11.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 96.62K. Količina u optjecaju NCT je 1.89B, s ukupnom količinom od 1885913076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 11.80M.

PolySwarm Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.005917
€ 0.005917€ 0.005917
24-satna najniža cijena
€ 0.007029
€ 0.007029€ 0.007029
24-satna najviša cijena

€ 0.005917
€ 0.005917€ 0.005917

€ 0.007029
€ 0.007029€ 0.007029

€ 0.149145323800184582
€ 0.149145323800184582€ 0.149145323800184582

€ 0.0005357284
€ 0.0005357284€ 0.0005357284

+0.30%

--

-1.62%

-1.62%

PolySwarm (NCT) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena PolySwarm za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.001573-20.09%
60 dana€ +0.000192+3.16%
90 dana€ -0.000789-11.20%
PolySwarm promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NCT od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PolySwarm 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.001573 (-20.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PolySwarm 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NCT od € +0.000192 (+3.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PolySwarm 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.000789 (-11.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PolySwarm (NCT)?

Pogledajte PolySwarm stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za PolySwarm

PolySwarm (NCT) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za NCT u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
PolySwarm (NCT) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena PolySwarm mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu PolySwarm dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za NCT za razdoblje 2026–2027 klikom na PolySwarm Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati PolySwarm u Hrvatska

Spremni započeti s PolySwarm? Kupnja NCT je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji PolySwarm. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje PolySwarm (NCT) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i PolySwarm će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti PolySwarm (NCT) Vodič

Što možete učiniti s PolySwarm

Posjedovanje PolySwarm omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

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    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja PolySwarm (NCT) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

PolySwarm Resurs

Za dublje razumijevanje PolySwarm, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PolySwarm web-stranica
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CybersecurityEthereum EcosystemMade in USA

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 02:38:59 (UTC+8)

PolySwarm (NCT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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NCT USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije NCT s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje NCT USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje PolySwarm (NCT) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu PolySwarm uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
NCT/USDT
€0.00537414
€0.00537414€0.00537414
0.00%
0.00% (USDT)

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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