PolySwarm Cijena danas

Trenutačna cijena PolySwarm (NCT) danas je € 0.006259, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NCT u EUR je € 0.006259 po NCT.

PolySwarm trenutačno je na #934 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 11.80M, s količinom u optjecaju od 1.89B NCT. Tijekom posljednja 24 sata, NCT trgovao je između € 0.005917 (niska) i € 0.007029 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.149145323800184582, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0005357284.

U kratkoročnim performansama, NCT se kretao +0.30% u posljednjem satu i -1.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 96.62K.

Informacije o tržištu PolySwarm (NCT)

Poredak No.934 Tržišna kapitalizacija € 11.80M€ 11.80M € 11.80M Obujam (24 sata) € 96.62K€ 96.62K € 96.62K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 11.80M€ 11.80M € 11.80M Količina u optjecaju 1.89B 1.89B 1.89B Maksimalna količina 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Ukupna količina 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Stopa optjecaja 99.97% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija PolySwarm je € 11.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 96.62K. Količina u optjecaju NCT je 1.89B, s ukupnom količinom od 1885913076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 11.80M.