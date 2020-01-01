NeurochainAI (NCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NeurochainAI (NCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NeurochainAI (NCN) Informacije NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Službena web stranica: https://neurochain.ai Bijela knjiga: https://docs.neurochain.ai Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213 Kupi NCN odmah!

NeurochainAI (NCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NeurochainAI (NCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.92K $ 82.92K $ 82.92K Ukupna količina: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Količina u optjecaju: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 912.00K $ 912.00K $ 912.00K Povijesni maksimum: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Povijesni minimum: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Trenutna cijena: $ 0.000304 $ 0.000304 $ 0.000304 Saznajte više o cijeni NeurochainAI (NCN)

NeurochainAI (NCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NeurochainAI (NCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NCN tokena, istražite NCN cijenu tokena uživo!

