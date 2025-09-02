Što je NeurochainAI (NCN)

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NeurochainAI Koliko NeurochainAI (NCN) vrijedi danas? Cijena NCN uživo u USD je 0.000341 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NCN u USD? $ 0.000341 . Provjerite Trenutačna cijena NCN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija NeurochainAI? Tržišna kapitalizacija za NCN je $ 93.01K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NCN? Količina u optjecaju za NCN je 272.75M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NCN? NCN je postigao ATH cijenu od 0.09670403470029812 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NCN? NCN je vidio ATL cijenu od 0.000418256097111521 USD . Koliki je obujam trgovanja za NCN? 24-satni obujam trgovanja za NCN je $ 37.12K USD . Hoće li NCN još narasti ove godine? NCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

