nuco.cloud (NCDT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u nuco.cloud (NCDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

nuco.cloud (NCDT) Informacije nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Službena web stranica: https://nuco.cloud/ Bijela knjiga: https://nuco.cloud/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Kupi NCDT odmah!

nuco.cloud (NCDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za nuco.cloud (NCDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Povijesni maksimum: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0358 $ 0.0358 $ 0.0358 Saznajte više o cijeni nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud (NCDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike nuco.cloud (NCDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NCDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NCDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NCDT tokena, istražite NCDT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NCDT Jeste li zainteresirani za dodavanje nuco.cloud (NCDT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NCDT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NCDT na MEXC-u odmah!

nuco.cloud (NCDT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NCDT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NCDT povijest cijena odmah!

NCDT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NCDT? Naša NCDT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NCDT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!