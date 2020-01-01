Node Pay (NC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Node Pay (NC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Node Pay (NC) Informacije Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Službena web stranica: https://www.nodepay.ai/ Bijela knjiga: https://docs.nodepay.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Kupi NC odmah!

Node Pay (NC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Node Pay (NC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Povijesni maksimum: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Povijesni minimum: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Trenutna cijena: $ 0.01879 $ 0.01879 $ 0.01879 Saznajte više o cijeni Node Pay (NC)

Node Pay (NC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Node Pay (NC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NC tokena, istražite NC cijenu tokena uživo!

