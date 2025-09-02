Više o NC

Node Pay Logotip

Node Pay Cijena(NC)

1 NC u USD cijena uživo:

$0.01905
+0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Node Pay (NC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:14:39 (UTC+8)

Node Pay (NC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01881
24-satna najniža cijena
$ 0.01981
24-satna najviša cijena

$ 0.01881
$ 0.01981
$ 0.4781783640298408
$ 0.017991677025894173
+0.79%

+0.90%

+0.84%

+0.84%

Node Pay (NC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01905. Tijekom protekla 24 sata, NCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01881 i najviše cijene $ 0.01981, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NC je $ 0.4781783640298408, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017991677025894173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NC se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Node Pay (NC)

No.1589

$ 3.38M
$ 83.96K
$ 19.05M
177.47M
1,000,000,000
999,995,169.1402713
17.74%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Node Pay je $ 3.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.96K. Količina u optjecaju NC je 177.47M, s ukupnom količinom od 999995169.1402713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.05M.

Node Pay (NC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Node Pay za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001699+0.90%
30 dana$ +0.00019+1.00%
60 dana$ -0.00115-5.70%
90 dana$ -0.01705-47.23%
Node Pay promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NC od $ +0.0001699 (+0.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Node Pay 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00019 (+1.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Node Pay 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NC od $ -0.00115 (-5.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Node Pay 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01705 (-47.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Node Pay (NC)?

Pogledajte Node Pay stranicu Povijest cijena sada.

Što je Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Node Pay ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Node Pay na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Node Pay učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Node Pay Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Node Pay (NC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Node Pay (NC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Node Pay.

Provjerite Node Pay predviđanje cijene sada!

Node Pay (NC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Node Pay (NC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Node Pay (NC)

Tražiš kako kupiti Node Pay? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Node Pay na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NC u lokalnim valutama

1 Node Pay(NC) u VND
501.30075
1 Node Pay(NC) u AUD
A$0.028956
1 Node Pay(NC) u GBP
0.0139065
1 Node Pay(NC) u EUR
0.0161925
1 Node Pay(NC) u USD
$0.01905
1 Node Pay(NC) u MYR
RM0.080391
1 Node Pay(NC) u TRY
0.783336
1 Node Pay(NC) u JPY
¥2.80035
1 Node Pay(NC) u ARS
ARS$26.2396605
1 Node Pay(NC) u RUB
1.5348585
1 Node Pay(NC) u INR
1.6762095
1 Node Pay(NC) u IDR
Rp312.295032
1 Node Pay(NC) u KRW
26.5318875
1 Node Pay(NC) u PHP
1.088136
1 Node Pay(NC) u EGP
￡E.0.9244965
1 Node Pay(NC) u BRL
R$0.1034415
1 Node Pay(NC) u CAD
C$0.0260985
1 Node Pay(NC) u BDT
2.3151465
1 Node Pay(NC) u NGN
29.1729795
1 Node Pay(NC) u COP
$76.505943
1 Node Pay(NC) u ZAR
R.0.33528
1 Node Pay(NC) u UAH
0.7880985
1 Node Pay(NC) u VES
Bs2.7813
1 Node Pay(NC) u CLP
$18.4785
1 Node Pay(NC) u PKR
Rs5.398008
1 Node Pay(NC) u KZT
10.2529005
1 Node Pay(NC) u THB
฿0.615315
1 Node Pay(NC) u TWD
NT$0.583311
1 Node Pay(NC) u AED
د.إ0.0699135
1 Node Pay(NC) u CHF
Fr0.01524
1 Node Pay(NC) u HKD
HK$0.1483995
1 Node Pay(NC) u AMD
֏7.282053
1 Node Pay(NC) u MAD
.د.م0.171069
1 Node Pay(NC) u MXN
$0.355092
1 Node Pay(NC) u SAR
ريال0.0714375
1 Node Pay(NC) u PLN
0.0691515
1 Node Pay(NC) u RON
лв0.0824865
1 Node Pay(NC) u SEK
kr0.1788795
1 Node Pay(NC) u BGN
лв0.031623
1 Node Pay(NC) u HUF
Ft6.427089
1 Node Pay(NC) u CZK
0.3971925
1 Node Pay(NC) u KWD
د.ك0.00581025
1 Node Pay(NC) u ILS
0.0638175
1 Node Pay(NC) u AOA
Kz17.3654085
1 Node Pay(NC) u BHD
.د.ب0.0071628
1 Node Pay(NC) u BMD
$0.01905
1 Node Pay(NC) u DKK
kr0.1213485
1 Node Pay(NC) u HNL
L0.498348
1 Node Pay(NC) u MUR
0.87249
1 Node Pay(NC) u NAD
$0.334518
1 Node Pay(NC) u NOK
kr0.1903095
1 Node Pay(NC) u NZD
$0.0321945
1 Node Pay(NC) u PAB
B/.0.01905
1 Node Pay(NC) u PGK
K0.0805815
1 Node Pay(NC) u QAR
ر.ق0.069342
1 Node Pay(NC) u RSD
дин.1.9059525

Node Pay Resurs

Za dublje razumijevanje Node Pay, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Node Pay web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Node Pay

Koliko Node Pay (NC) vrijedi danas?
Cijena NC uživo u USD je 0.01905 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NC u USD?
Trenutačna cijena NC u USD je $ 0.01905. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Node Pay?
Tržišna kapitalizacija za NC je $ 3.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NC?
Količina u optjecaju za NC je 177.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NC?
NC je postigao ATH cijenu od 0.4781783640298408 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NC?
NC je vidio ATL cijenu od 0.017991677025894173 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NC?
24-satni obujam trgovanja za NC je $ 83.96K USD.
Hoće li NC još narasti ove godine?
NC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Node Pay (NC) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

