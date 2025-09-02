NAWS.AI (NAWS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002357. Tijekom protekla 24 sata, NAWStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001501 i najviše cijene $ 0.0000313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAWS je $ 0.006708277521803125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000080572106903211.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAWS se promijenio za +25.17% u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i -93.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NAWS.AI (NAWS)
No.4668
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K
$ 235.70K
$ 235.70K$ 235.70K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija NAWS.AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.15K. Količina u optjecaju NAWS je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.70K.
NAWS.AI (NAWS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NAWS.AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000003686
+1.59%
30 dana
$ -0.00021071
-89.94%
60 dana
$ -0.00015466
-86.78%
90 dana
$ -0.00010617
-81.84%
NAWS.AI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NAWS od $ +0.0000003686 (+1.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NAWS.AI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00021071 (-89.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NAWS.AI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAWS od $ -0.00015466 (-86.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NAWS.AI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00010617 (-81.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NAWS.AI (NAWS)?
NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market.
NAWS.AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NAWS.AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NAWS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o NAWS.AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NAWS.AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
NAWS.AI Predviđanje cijene (USD)
Koliko će NAWS.AI (NAWS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NAWS.AI (NAWS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NAWS.AI.
Razumijevanje tokenomike NAWS.AI (NAWS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAWS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti NAWS.AI (NAWS)
Tražiš kako kupiti NAWS.AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NAWS.AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.