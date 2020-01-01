NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NAVI Protocol (NAVX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NAVI Protocol (NAVX) Informacije NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Službena web stranica: https://www.naviprotocol.io/ Bijela knjiga: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Kupi NAVX odmah!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NAVI Protocol (NAVX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.28M $ 23.28M $ 23.28M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 604.46M $ 604.46M $ 604.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M Povijesni maksimum: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Povijesni minimum: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Trenutna cijena: $ 0.03851 $ 0.03851 $ 0.03851 Saznajte više o cijeni NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NAVI Protocol (NAVX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAVX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAVX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAVX tokena, istražite NAVX cijenu tokena uživo!

