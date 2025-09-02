Više o NAVX

NAVI Protocol Logotip

NAVI Protocol Cijena(NAVX)

1 NAVX u USD cijena uživo:

$0.03821
$0.03821$0.03821
-1.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NAVI Protocol (NAVX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:00 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03764
$ 0.03764$ 0.03764
24-satna najniža cijena
$ 0.04252
$ 0.04252$ 0.04252
24-satna najviša cijena

$ 0.03764
$ 0.03764$ 0.03764

$ 0.04252
$ 0.04252$ 0.04252

$ 0.4215575252595851
$ 0.4215575252595851$ 0.4215575252595851

$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107

+0.44%

-1.61%

+0.02%

+0.02%

NAVI Protocol (NAVX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03821. Tijekom protekla 24 sata, NAVXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03764 i najviše cijene $ 0.04252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAVX je $ 0.4215575252595851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.029139384042176107.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAVX se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAVI Protocol (NAVX)

No.827

$ 23.10M
$ 23.10M$ 23.10M

$ 72.36K
$ 72.36K$ 72.36K

$ 38.21M
$ 38.21M$ 38.21M

604.46M
604.46M 604.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.44%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAVI Protocol je $ 23.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.36K. Količina u optjecaju NAVX je 604.46M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.21M.

NAVI Protocol (NAVX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NAVI Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006292-1.61%
30 dana$ -0.02004-34.41%
60 dana$ -0.00221-5.47%
90 dana$ -0.01133-22.88%
NAVI Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAVX od $ -0.0006292 (-1.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NAVI Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02004 (-34.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NAVI Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAVX od $ -0.00221 (-5.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NAVI Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01133 (-22.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NAVI Protocol (NAVX)?

Pogledajte NAVI Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NAVI Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAVX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NAVI Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NAVI Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NAVI Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NAVI Protocol (NAVX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NAVI Protocol (NAVX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NAVI Protocol.

Provjerite NAVI Protocol predviđanje cijene sada!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NAVI Protocol (NAVX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAVX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NAVI Protocol (NAVX)

Tražiš kako kupiti NAVI Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NAVI Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAVX u lokalnim valutama

1 NAVI Protocol(NAVX) u VND
1,005.49615
1 NAVI Protocol(NAVX) u AUD
A$0.0580792
1 NAVI Protocol(NAVX) u GBP
0.0278933
1 NAVI Protocol(NAVX) u EUR
0.0324785
1 NAVI Protocol(NAVX) u USD
$0.03821
1 NAVI Protocol(NAVX) u MYR
RM0.1612462
1 NAVI Protocol(NAVX) u TRY
1.5719594
1 NAVI Protocol(NAVX) u JPY
¥5.61687
1 NAVI Protocol(NAVX) u ARS
ARS$52.6308361
1 NAVI Protocol(NAVX) u RUB
3.0785797
1 NAVI Protocol(NAVX) u INR
3.36248
1 NAVI Protocol(NAVX) u IDR
Rp626.3933424
1 NAVI Protocol(NAVX) u KRW
53.291487
1 NAVI Protocol(NAVX) u PHP
2.1825552
1 NAVI Protocol(NAVX) u EGP
￡E.1.8539492
1 NAVI Protocol(NAVX) u BRL
R$0.2074803
1 NAVI Protocol(NAVX) u CAD
C$0.0523477
1 NAVI Protocol(NAVX) u BDT
4.6436613
1 NAVI Protocol(NAVX) u NGN
58.5144119
1 NAVI Protocol(NAVX) u COP
$153.4536526
1 NAVI Protocol(NAVX) u ZAR
R.0.6732602
1 NAVI Protocol(NAVX) u UAH
1.5807477
1 NAVI Protocol(NAVX) u VES
Bs5.57866
1 NAVI Protocol(NAVX) u CLP
$37.0637
1 NAVI Protocol(NAVX) u PKR
Rs10.8271856
1 NAVI Protocol(NAVX) u KZT
20.5650041
1 NAVI Protocol(NAVX) u THB
฿1.2345651
1 NAVI Protocol(NAVX) u TWD
NT$1.1703723
1 NAVI Protocol(NAVX) u AED
د.إ0.1402307
1 NAVI Protocol(NAVX) u CHF
Fr0.030568
1 NAVI Protocol(NAVX) u HKD
HK$0.2976559
1 NAVI Protocol(NAVX) u AMD
֏14.6061546
1 NAVI Protocol(NAVX) u MAD
.د.م0.3431258
1 NAVI Protocol(NAVX) u MXN
$0.7126165
1 NAVI Protocol(NAVX) u SAR
ريال0.1432875
1 NAVI Protocol(NAVX) u PLN
0.1387023
1 NAVI Protocol(NAVX) u RON
лв0.1654493
1 NAVI Protocol(NAVX) u SEK
kr0.3587919
1 NAVI Protocol(NAVX) u BGN
лв0.0638107
1 NAVI Protocol(NAVX) u HUF
Ft12.8867046
1 NAVI Protocol(NAVX) u CZK
0.7962964
1 NAVI Protocol(NAVX) u KWD
د.ك0.01165405
1 NAVI Protocol(NAVX) u ILS
0.1280035
1 NAVI Protocol(NAVX) u AOA
Kz34.8310897
1 NAVI Protocol(NAVX) u BHD
.د.ب0.01440517
1 NAVI Protocol(NAVX) u BMD
$0.03821
1 NAVI Protocol(NAVX) u DKK
kr0.2433977
1 NAVI Protocol(NAVX) u HNL
L0.9995736
1 NAVI Protocol(NAVX) u MUR
1.750018
1 NAVI Protocol(NAVX) u NAD
$0.6709676
1 NAVI Protocol(NAVX) u NOK
kr0.3817179
1 NAVI Protocol(NAVX) u NZD
$0.0645749
1 NAVI Protocol(NAVX) u PAB
B/.0.03821
1 NAVI Protocol(NAVX) u PGK
K0.1616283
1 NAVI Protocol(NAVX) u QAR
ر.ق0.1390844
1 NAVI Protocol(NAVX) u RSD
дин.3.8217642

NAVI Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje NAVI Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NAVI Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NAVI Protocol

Koliko NAVI Protocol (NAVX) vrijedi danas?
Cijena NAVX uživo u USD je 0.03821 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAVX u USD?
Trenutačna cijena NAVX u USD je $ 0.03821. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NAVI Protocol?
Tržišna kapitalizacija za NAVX je $ 23.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAVX?
Količina u optjecaju za NAVX je 604.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAVX?
NAVX je postigao ATH cijenu od 0.4215575252595851 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAVX?
NAVX je vidio ATL cijenu od 0.029139384042176107 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAVX?
24-satni obujam trgovanja za NAVX je $ 72.36K USD.
Hoće li NAVX još narasti ove godine?
NAVX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAVX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:50:00 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

