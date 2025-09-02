Što je NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NAVI Protocol (NAVX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAVX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NAVI Protocol (NAVX)

Tražiš kako kupiti NAVI Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NAVI Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAVI Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje NAVI Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

NAVI Protocol (NAVX) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

